國庫研究院：管制令見效 預計512活躍病例降至1553

（吉隆坡4日訊）國庫研究院（Institut Penyelidikan Khazanah）指出，據一項按照流行病學糢式完成的研究顯示，政府強制執行行動管制令，以阻斷新冠肺炎傳染鏈的措施漸見成效，因在第二波可傳染的活躍病例已有所下滑。預計到了5月12日活躍病例將從高峰期的2434宗，下降至1553宗。

上述研究項目是由該院副院長艾多納及成員何偉勝（譯音）與馬來西亞理科大學（USM）的卡利亞莫哈末哈納菲及莫哈末哈弗聯手合作展開。

該院提到，至今尚沒有一個國家，能成功完全撲滅病毒的威脅，已有幾個不同國家做好相關的應變準備，讓人民集體及全力對抗疫情，足可扭轉這次大流行病的肆虐。

研究院披露，4月9日的大馬活躍病例達2434宗，當天累計死亡為80宗，乃是至今最高的活躍病例。根據預測，到了5月12日活躍病例將下降到1553宗，也就是第四期行管令屆滿日。至5月3日，我國確診病例達到6298宗，而康複出院者達4413宗或占70%，累計死亡病例為105宗。

“長遠來說，行管令並非疫情的解決方案，它已對經濟領域造成重大沖擊。”

研究院指出，行管令最終須結束，當局應以其它公共衛生措施的落實替代。

該院表示，我國周一進入有條件行管令（PKPB），然而，目前在公共衛生方面，當局只善用了其中30%設施便利。

卡利亞哈納菲強調，雖然行管令在壓平疫情曲線告奏效，但行管令一旦退場，當局則需展現更大決心與整合行動，以便能有效啓動公共衛生方面的防疫措施。

他說，行管令一旦屆滿，有關當局需與所有社區居民有良好協調，從而有效啓動公共衛生領域最佳的防疫步驟。

主題為“冠病病毒：行管令以外公共衛生的防疫步驟”報告，也預測了疫情可能出現回彈風險。

卡利亞哈納菲表示，若行管令結束，但疫情複發，當局仍有重啓行管令的必要。

“國人應改變生活型態並同步展現抗疫的行動，包括戴口罩、保持社交距離等，當局也應持續篩查民眾的健康情況、檢疫並強制隔離。”