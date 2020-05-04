納吉被充公資產案 案件管理延至19日

（吉隆坡4日訊）政府申請充公前首相拿督斯里納吉和夫人拿汀斯里羅絲瑪、3名孩子及13造資產的訴訟案，已展延至本月19日進行案件管理。

高庭副主簿官卡特琳對馬新社說，上述人士已接獲訴訟展期的電郵通知。

本案原訂今天由高庭法官莫哈末再尼進行案件管理，但因行動管制令而展延。

總檢察署是在2019年5月7日入稟法庭，申請充公納吉、羅絲瑪、他們3名孩子和13名人士和公司的名牌手提袋、現金包括外幣、名表和27輛汽車等財產。

反貪污委員會分別於2018年5月17日、6月11日及8月2日起獲上述資產，即被指與一馬公司有關的資產。

納吉於2019年7月18日入稟申請，其妻女則在同年7月19日入稟，要求取得反貪會在2018年5月17日扣押物品的完整詳情，並對這些物品進行檢查。

納吉和妻女入稟申請，列出被反貪會扣押物品，包括315個名牌手提袋、14枚名表、27雙鞋子及各國貨幣現金，即53萬7000令吉、2700英鎊、18萬7750令吉舊鈔、32萬零500英鎊舊鈔和287萬斯里蘭卡盧比等。

2020年2月3日，法官莫哈末再尼批準納吉、羅絲瑪和其女兒諾雅娜的申請，允許他們檢查存放在國家銀行的被扣押物品，他們在同年2月22日到國行檢查了超過3小時。