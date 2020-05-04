134項服務線上進行 威省市廳13日重開

（大山腳4日訊）威省市長拿督羅查里指出，為迎接新常態的到來，市廳將擬定新的作業模式，134項服務將改以線上方式進行，總部的服務櫃台會在本月13日重開，但會限制人流及減少開放櫃台。

他說，檳州首長曹觀友宣佈本月8日起，檳州在“檳州階段性恢復策略”下分階段恢復後，他昨午已和市廳秘書及各小組主管開會，以策劃所應採取的標准作業程序。

30%職員准辦公

“基於行管令還在執行中，本月8日起，市廳30%的職員獲准回到辦公室，餘下的70%職員會根據關鍵績效指標，居家作業。”

他指出，該廳正在擬定工作輪值表、標作業程序及居家工作的關鍵績效指標（KPI），以確保在為民傳遞服務時不受影響。

羅查里今午通過臉書直播，向市民講解“有條件行管令與新常態”時，這麼說。

他說，在這之前，市廳只提供11項線上服務，但邁入新常態，原有的134項櫃台服務將轉為線上服務，包括49項支付賬單服務，及85項非支付賬單服務。

“我們的日常作業將會依照行管令的新價值進行，如保持個人衛生、社交距離、探測體溫、環境衛生，及在工作地點進行消毒。”

他強調，市廳的各項服務會設定一套標准作業程序，以方便民眾行事。他同時保證會將各服務的繁紋褥節減至最低。在推行初期，肯定會發生一些小混亂，但他相信商家及市民會逐漸上手，希望人民保持耐心，若有問題可以向他反映。

羅查里在行管令期間，不定期在臉書直播回答民眾疑問，他坦言和市民在線上交流非常有效，每次有上千人參與與分享，過程非常有趣，也讓更多人受惠。

“我會繼續使用虛擬平台與民會面，即使是在行管令結束後，我也會通過臉書直播，讓民眾發問及作出解答。”

他說，從今早的執法情況看來，市民對管制令的遵守度仍然很高。

威省12日後仍禁路邊攤 市民也禁登山室內體育

第四階段管制令在5月12日結束後，威省區的路邊攤販商仍然禁止擺賣，市民也不可登山，及在體育館內進行室內活動！

羅查里在臉書回答網友提問時說，本月13日之後，路邊攤仍然禁止擺賣，若有者違規，貨物將被充公。

市民詢及是否能去登山或騎腳車登山時，他回應說，本月13日之後，民眾可出外騎腳車，但能否騎車登山則需等待森林局批准。

他補充，市政廳的體育館將在本月13日重開，但只允許市民前往跑步及騎腳車（不能群聚），體室館的室內活動則禁止。

相關詳情，請登入威省市政廳官方臉書：Majlis Bandaraya Seberang Perai 了解。