不滿藍眼凍結非安華派黨籍 林桂億挑戰黨開除他

（雙溪大年4日訊）不滿公正黨大批非安華支持者被凍結黨籍，被指是阿茲敏派系的西塘區州議員林桂億醫生今天在臉書公然挑戰黨中央理事：敢不敢連他也一起開除？

林桂億也是公正黨雙溪大年區部主席，他今日中午針對公正黨大批非安華支持者被凍結黨籍一事，在其臉書上宣洩不滿。

他在臉書留言說，在全世界抗擊疫情之時，公正黨卻在此時開除或凍結黨員黨籍。從被開除的黨員名單上來看，公正黨似乎選擇性的只對付非人民代議士黨員；大年區部副主席、公青團團長及兩名黨員被黨籍被凍結。

“幾時要凍結我的黨籍呢？不敢開除我嗎？是不是擔心失去（吉打）州政權？我將捍衛那些對我忠誠不二的吉打州黨員，等著瞧！”

截至下午2點，記者林桂億醫生仍在出席一項會議，至今還沒對外公開回應此事。

鄭栝斯：不影響我執行大臣事務官

另外，遭公正黨凍結黨籍的吉打州務大臣華人事務官鄭栝斯說，黨籍被凍結並不會影響他執行大臣事務官的職務。

加入公正黨13年的他，目前是公正黨日萊區部會員。

他受詢說，他暫時還沒接到黨中央的正式公函，因此不理解被凍結黨籍的原因。

“我也是從流傳被凍結黨籍的會員名單中，才知道自己榜上有名。因此必須等到黨中央的正式公函告知後，再做進一步打算。”