林吉祥6問慕尤丁 馬抗疫劣勢是什麼？

（新山4日訊）行動黨依斯干達公主城國會議員林吉祥向首相丹斯里慕尤丁提問，我國在對抗冠病這場無形戰爭中的優、劣勢是什麼？政府會不會提呈行動管制令的退場計劃讓國會批準？

他今日在文告中，指他已向國會提交6道與冠病疫情有關的問題，除了上述問題外，另外5道問題是：

1)請首相解釋提供給前線醫療人員600令吉特別津貼的標準，並說明有多少前線醫療人員已獲得這項特別津貼。

2)請人力資源部長說明，若行管令再延長，政府可以維持就業保障計劃多久，以及給予600令吉的理據，因為這筆數目顯然不足以維持無薪休假期間的生計。

3)請衛生部長說明，我國目前對冠病患者進行測試、接觸者追蹤和治療的承載能力，以及一旦感染數目激增，衛生部有什麼計劃提高這個承載能力。

暫停償還貸款為何U轉

4)請財政部長說明，為什麼政府改變了暫停償還貸款政策，導致借款人或許得支付額外的利息。

5)請房屋與地方政府部長說明，政府有什麼計劃幫助因行管令和冠病疫情失去收入來源的私人租戶，免於因拖欠租金而被驅逐？

林吉祥指冠病在接下來兩年中將與我們同在，我國可從其他國家的錯誤和成功中吸取最重要的教訓？

他說：“要分階段和局部解除為遏制冠病實施的限制，並振興百廢待興的經濟，除了必須滿足6個標準外，最重要的教訓是採取‘全政府’和‘全社會’的途徑──這是政府目前在對抗冠病所缺乏的。”

“這導致各種荒謬的想法，如1日國會會議削弱且邊緣化了國會，以及我國當今異常混亂的局勢。”