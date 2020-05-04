防長：有條件管制令開跑 罰款 監禁 刑罰不變

（布城4日訊）有條件行動管制令(PKPB)今日開跑，國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，與過去4個階段的行動管制令一樣，在這期間違令者將被罰款不超過1000令吉或監禁不超過6個月，或兩者兼施。

他舉例，如果有商家沒有遵守有條件行動管制令下的標準作業程序（SOP），那麼商家可在1988年防範及控制傳染病法令下，被採取上述刑罰，其商店也可被諭令關閉。

他在首相署主持行動管制令每日新聞發布會時表示，有條件行動管制令自今日起生效後，軍警的執法行動將專註在確保所有獲準複工的商家遵守SOP。

“部分經濟領域獲準營業，因此在PKPB下，警方及軍方及其他執法單位的執法焦點，將會更專注在確保遵守SOP。”

依斯邁沙比利說，許多民眾以為在PKPB下違反行動管制令已經不會被懲罰，這是錯誤的。

“PKPB與過去的行動管制令一樣，1988年防範及控制傳染病法令依然生效，這法令下的刑罰還是一樣的，若違反管制令或SOP條例，就會接到1000令吉罰單或監禁不超過6個月，或兩者兼施。”

他說，所有SOP及條例已經被頒布憲報，因此他促請全民遵守，否則將違法。

數區加強管制令延長至5月12

依斯邁沙比利說，在衛生部長的建議下，政府決定繼續封鎖士拉央北區及吉隆坡批發公市周邊地區的C、D、E1、E2、E3及F區，這些地區加強行動管制令（PKPD）延長至5月12日。

至於A區及B區，包括6/3A及9/3A路，還有吉隆坡批發公市的PKPD將在今日結束，解封在即。

他說，被封鎖的An-Nabawiyyah宗教學校、烏魯冷岳雙溪雷甘榜23英里一所住家、雪蘭莪敏申組屋、馬來亞組屋及印度清真寺地區的PKPD已在昨天解除。

民眾出門可超過10KM 防長：有限行管期仍禁跨州

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利指出，在有條件行動管制令期間，已經沒有只限方圓10公里的行動限制，不過，跨州行動依然被禁止。

他說，在有條件行管令期間禁止跨州，唯有警方宣布跨州時間表的4天，也就是5月7日至10日（周四至周一）則豁免，以讓滯留在家鄉者回到工作的地點。

至於早前沒有在5月1日透過Gerak Malaysia手機應用程式申請回到工作城市者，他促請這些人到鄰近的警局申請，在獲得警方批準後才可以出發。

“（批準與否）這胥視警方所擁有的酌量權。”

依斯邁沙比利呼籲人民舉報任何違反有條件行動管制令SOP的行為，以協助政府確保所有人都遵守有條件行管令的SOP，最好是可以拍攝照片和影片為證。

他說，民眾可以通過5個管道作出投報，分別是鄰近的警察局；縣議會或市議會辦事處；國家安全理事會24小時熱線8888 2010，以及“我的政府呼叫中心”（MyGCC）8000 8000，此外，若是與相關部門有關的投報，可以直接致電有關部門的熱線中心。