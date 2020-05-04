全球確診破356萬 多國開始解禁

全球2019冠狀病毒病確診病例已突破356萬起大關，但各國採取的防疫封鎖令已重創經濟，部分國家開始解禁。

根據Worldometer世界實時統計數據，截至馬來西亞時間週一（4日）早上8時，全球累計3,562,759宗確診病例；248,116人病故；1,153,071人治愈。

疫情已擴散至193個國家及地區，但由於各國所採取的防疫封鎖令已重創經濟，部分國家現已開始解禁。

今日起，我國行動管制令轉為“有條件性行管令”（PKPB），允許商業活動和社交活動有條件地恢復運作，並需遵守標準作業程序（SOP）。但涉及多人的集會或群聚活動仍被禁止。

新加坡從4月7日起實施阻斷措施，餐飲業、洗衣店、理髮店、居家烘焙與寵物用品店等行業，從12日起將恢復營業。不過，珍珠奶茶和其他飲料店仍持續關閉。

近來泰國疫情趨緩，從3日開始，6大類場所可重新開放，包括市集；百貨公司以外的餐廳、咖啡廳、路邊攤、小吃店；雜貨店或小型商店；非群聚型的運動場所如公園、網球場和高爾夫球場；理髮廳和美髮沙龍；寵物美容和照護店等。

中國五一連假，全國旅遊人數較往年顯著下降，許多景區都實行人數與時間管制。目前陸續恢復各級學校開學的省市，包括深圳、江蘇、雲南、陝西、青海等地區。

韓國自3月22日起實施近1個月的社交距離嚴守期，6日起將進一步放寬限制措施，分階段讓商家恢復營業、依次讓學生重返學校上課。

伊朗位於白區（無冠病地區）內的132個城市的清真寺，將重新開放，並開始恢復禮拜五的祈禱。

意大利今天起開放公園，但仍將維持社交距離措施；人們將獲准有限度拜訪親戚。此外，餐廳也將開放外帶，並將於6月1日起連同美容院和理髮廳完全恢復營運。

西班牙4月26日開始鬆綁，允許孩童可在一名家長的陪伴下出門。自2日起，西班牙人獲准出門運動或散步，但仍面臨嚴格限制條件。

另外，開始分階段解禁的國家包括澳洲、德國、奧地利、比利時、法國。