很為難 9州504不全面復工 登玻與聯邦同步

（吉隆坡3日訊）盡管首相丹斯里慕尤丁宣布，國內幾乎所有經濟活動將在明日全面複工，但只有玻璃市和登嘉樓全面跟隨聯邦政府的複工措施，其餘州屬則宣布暫不跟隨中央政府，或有條件進行複工。

玻璃市

玻璃市州政府將遵循國家安全理事會的決定，實行有條件行動管制令。

玻州政府昨天已開會議決，準許州內商貿行業從明日起“大放寬”。

登嘉樓

登州政府將跟從聯邦政府落實有條件行管令，允許州內大部份經濟和商業領域從5月4日起重新恢複運作。

不過，如果允許恢複運作的工商業無法遵守標準作業程序，並因此影嚮人民的健康，州政府將撤回有關決定。

登州大臣拿督斯里阿末山蘇里在文告中指出，政府希望此舉可以拯救登州及登州人民的經濟，同時，州政府也因為登州疫情逐漸好轉而做出這項決定。

吉蘭丹

吉蘭丹州務大臣拿督阿末耶穀今午宣布，丹州暫緩開放經濟活動，必須等到今周四（7日）召開會議討論之後，才能定奪是否落實有條件行管令。

他發表文告表示，盡管丹州政府支持首相宣布在明天進行有條件行管令讓人民複工，但是，是否適宜在吉蘭丹執行有待斟酌。

彭亨

彭亨州支持聯邦政府的有條件行管令，但在未完善前，不會開放州內各領域，一切決定仍有待周五（5月8日）的彭州安全委員會商議細節後再決定，意味彭州將不會在明天跟隨聯邦政府同步開放大部分經濟領域。

彭州務大臣拿督斯里旺羅斯迪旺伊斯邁發表文告指出，彭州政府支持首相丹斯里慕尤丁宣布，但是，彭州政府需要研究和了解彭州目前的情況。

雪蘭莪

雪州不允許州內餐廳、食肆和咖啡店茶室等提供堂食，餐飲業需繼續落實外送、打包和得來速服務，惟營業時間從上午7時延長至晚上10時；早前的營業時間為至晚上8時。

雪州大臣拿督斯里阿米魯丁今午發表文告闡明，雪州餐飲業恢複堂食的日期，將有待州政府的另行通知。

“沒有營業場所的餐車和路邊攤，只能從5月12日起才能營業；早市和夜市不能營業。”

迷你市場、雜貨店和便利店的營業時段，則獲準從上午8時營業至晚上10時，同樣比早前的至晚上8時，延長多2個小時。

油站及其便利店的營業時段，是從清晨6時至午夜12時。

在休閑公園開放方面，阿米魯丁指出，現階段只開放社區公園從上午7時至晚上7時；大型公園、人民公園和登山活動繼續封鎖，不作開放。

砂拉越

砂災難管理委員會昨日發表告宣布，砂拉越政府決定維持原狀，不跟隨聯邦政府複工政策，將在研究後才會分階段宣布重新開放經濟活動及其他領域。

沙巴

沙巴州政府也決定保持原狀，不跟隨聯邦政府5月4日起有條件開放行動管制令。

沙巴首席部長拿督斯里沙菲益今早發文告，宣布沙巴將維持執行直到5月12日結束的第4階段行管令。

檳城

檳州與聯邦政府不同步，即明日不會執行有條件行動管制令。

檳首長曹觀友今午在臉書直播新聞發布會時說，檳州的行管令暫時保持原狀至5月7日，而在這期間，只有在行管令第一、第二和第三階段獲準運作的工廠和商店等可以運作。

“5月8日起，檳州的行動管制才會有調整，詳情在近日內公布。”

吉打

吉打州也不與聯邦政府同步執行有條件行管令，吉打州務大臣拿督斯里慕克力在昨日發文告說，吉州安全理事會將於本月5日開會，討論吉州是否要執行有條件的行動管制令。

森美蘭

森州則是有條件恢複經濟活動，但依然嚴禁食肆提供堂食，只能維持外賣及外帶服務，以及嚴禁任何運動項目及社交活動！

森大臣拿督斯里阿敏努丁強調，如違反“有條件行動管制令”，一律勒令關店3天，包括被允許營業的餐車，也不能置放餐桌，只能提供外賣服務。

馬六甲

甲州政府將在明日宣布恢複州內經濟活動的指南。

甲州首長拿督蘇萊曼的新聞秘書表示，首長將在明日作出最新的宣布。