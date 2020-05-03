羅興亞與華印裔相同？ 森華堂嚴譴萊士歪曲事實

（芙蓉3日訊）森華堂嚴厲譴責前新聞通訊及文化部長丹斯里萊士雅丁，將我國華裔及印裔族群與難民緬甸羅興亞人相題並論，是無知及愚蠢的言論。

該會是針對也是現任土團黨森州主席萊士雅丁通過推特，回應前警察總長丹斯里慕沙哈山張貼了3名羅興亞人涉嫌破門行竊，被警方逮捕的新聞時說，羅興亞人當前的情況與1900年初來馬的人一樣，最終帶來同樣結果的歪曲事實的言論。

其實1900年代移民來馬的族群，大部分是華人與印度人，因此萊士雅丁這項歪曲历史的指責，令人深感遺憾。

華印是堂堂正正大馬人

文告強調，我國華人、馬來人及印度人三大族群，自建國以來就共同爭取我國獨立的地位，已是不折不扣，堂堂正正的馬來西亞人，這片土地的主人。這在我國聯邦憲法亦清楚闡明三大民族在這片國土的平等地位，怎可將我國的華裔和印裔同胞與難民羅興亞人相提並論呢？

尤其我國華裔從閩粵度海南下，像蒲公英般地散落在東南亞，包括馬來亞，華裔同胞刻苦耐勞，奮鬥求生存發展，整個過程可說是人類史上一首可歌可泣的史詩。他們無依無靠，卻盡天職，成為東南亞各區域第一波的拓荒者。

在西方各國還沒建立殖民地之前，華人已經開發區域內許多地區，使這些地方成為種植區，礦業區及商業區等，充滿著潛在的發展力量。因此，該會奉勸萊士雅丁應熟讀我國历史，多了解我國历史，而不是一味貶低其他族群，並將他族比喻與羅興亞難民一樣，人數少時就低聲下氣，人數多時反噬他人，這種污辱他族，傷人自尊的言論，應受到嚴厲的譴責。