若拒留個人資料 業者有權禁顧客堂食

（布城3日訊）國內貿易及消費事務部聲稱，在有條件的行動管制令（PKPB）下，前往餐館用餐的顧客若拒絕配合，留下個人的資料如名字和電話號碼，業者有權不讓顧客進入堂食。

據貿消部以問答方式回應業者疑問的《有條件行動管制令常見問題》中表示，餐廳業者可不允許顧客在餐廳內進食，他們可自行決定對他們最佳的應對方式，如可堂食、只提供外賣服務或送餐服務。

該部強調，並非所有在購物廣場的商店都獲準複工，被禁止的活動領域仍不能營業，而被禁止活動的列表將不時更新。

禁在服裝服飾店試穿

該部提醒，零售業在條件行動管制令期間恢複營運並不需批準信函，但不允許舉辦購物嘉年華、禁止在服裝及服飾店試穿；所有洗衣店及自助服務洗衣店獲準營業，但禁止在自助服務洗衣店進行折曡衣物。

談到零售業是否可在有條件行管令期間進行促銷及清倉活動時，貿消部闡明，零售業者可在各自場所內，在沒增設展示攤位的情況下進行促銷，清倉活動也獲準，但須遵守標準作業程序。

“購物商場的營運時間需遵守當局的標準作業程序及地方政府的規定；在有條件行管令下，屬於被禁止活動列表領域的公司都不能提出上訴，獲準營運的則需遵守相關部門及地方政府所發出的標準作業程序。”

油站方面，業者需遵守地方政府的營運時間，油站範圍內的洗車及快餐服務可營運，惟必須採取預防措施，如保持社交距離，限定只有4位顧客可同一時間在相關場所內；油站可透過櫃台擱置設計（pigeon hole）進行交易。

貿消部指出，電子商務下的物品或服務傳遞服務可在所有地區進行，除強制管制區；過濾水機售後服務，如維修過濾水機也獲準在有條件行管令下營業。

“不屬於托兒所領域的兒童智力發展連鎖業者，屬被禁止活動範圍，不準營運。”