建築等高風險領域若要復工 安努亞：員工須檢測

(吉隆坡3日訊）聯邦直轄區部長丹斯里安努亞慕沙聲稱，有意重新營業的高風險領域，如建築工地和工廠，所涉及的員工都須進行新冠肺炎檢測，確保他們沒被感染，費用由業者自行承擔。

他在臉書直播提到，聘用很多外勞員工的承包商須自費讓員工在私人診所或實驗室進行檢測。

隆1工地證實確診病例

他說，吉隆坡的一處工地已證實有確診病例，而吉隆坡區有許多的建築工地，希望業者在省錢或牟利之餘，別忽略安全及衛生問題。

他表示，該部及吉隆坡市政局也發出忠告，發展商或承包商須確保遵守員工宿舍的指南，他已指示吉隆坡市長，若承包商沒遵守相關指南，就會受到對付，包括罰款及勒令關閉。

“一旦任何工地員工確診，而員工宿舍建在工地內，該部將清空有關宿舍及隔離所有人，費用將由業者或承包商自行承擔。”

安努亞慕沙強調，雖然周一起開始實施有條件性行管令，但希望大家不要錯誤詮釋，這不代表解封。

他說，軍警人員、地方政府，如吉隆坡市政局、布城發展機構的執法人員，將檢查投入營業的商業場所，如有違例者，當局會給予警告，甚至勒令關閉。

此外，安努亞慕沙聲稱，吉隆坡批發公市一帶落實加強行動管制令後，批發公市的業者聘請了逾千名的本地人在公市內工作，證明仍有本地人願意從事這些工作。

他鼓勵業者聘用本地員工，與本地人分享資源，如果聘請外勞，業者本身也會覺得不安全。

他披露，該部也在今天安排面試了流浪者，讓他們投入工作，更改生活方式。