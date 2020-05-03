實行有條件 管制令 軍警調整路障不放寬執法

（加央3日訊）內政部長拿督斯里韓沙再努丁說，聯邦政府明天將實行有條件行動管制令（PKPB），軍警將減少或重新調整路障安排，但不代表軍警放寬執法。

他提醒人民仍須遵守行管令條規，各領域也須根據標準作業程序（SOP）複工、操作。

“行管令仍在執行中，明天只是有條件的放寬，大家不要以為已解封。除了外出工作的人士，大家最好繼續留守家中，絕對不允許群聚。”

詢及部分州屬不跟從聯邦政府的有條件性行管令，韓沙再努丁說，各州政府若要繼續維持現有的路障數量，或加強執法，可與各州警方溝通商議，再做進一步安排。

他今午到巴東勿剎馬泰邊境巡視後召開新聞發布會。移民局總監拿督凱魯、內政部秘書長拿督嘉米爾拉貢等人也在場。

商嚴懲醉酒或魯莽駕駛

另一方面，韓沙再努丁將會在近期，與交通部長拿督斯里魏家祥商討修正交通法令，以便加重刑罰，嚴厲對付醉酒或魯莽駕駛的司機。

他向在執行冠病行動中喪命的警員致哀，對家屬慰問，並表示目前是行管期，肇禍司機本來就不該在午夜時分外出，如今還危險駕駛，撞死警員，令人遺憾。

一名印裔司機今天淩晨2時11分左右，疑酒後駕駛失控闖警方路障，撞到正在執勤的警員沙弗安（31歲）且拖曳約70公尺，導致後者重傷喪命。

警告勿僱用非法入境者

韓沙再努丁也向僱主們發出嚴厲警告，勿僱用非法入境者，否則將會從與人蛇集團勾結，參與販賣人蛇角度，調查有關僱主。

他說，移民局今年1月至4月，與警方及其他保安執法機構，已逮捕1萬5062名非法入境者，他們肯定有人蛇集團協助安排入境。執法機構也逮捕了226名聘請非法入境者的本地僱主。

“在行管令期間，執法機構在柔佛逮捕大批非法入境者，當中不只有外國人蛇集團涉案，本地人也涉及協助偷渡安排，這將對國家經濟及安全帶來威脅。”

他補充，馬泰邊境全長662公里，但圍籬卻只有110公里，內政部將會逐步增加圍籬及維修被破壞的圍籬，以免有老鼠洞走私或販賣人口。

詢及是否考慮參考泰方使用無人機巡視邊境，他說，我國已在邊防設電眼，除非地勢需要，否則暫不許用無人機。