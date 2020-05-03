跨州申請 6日前須更新“Gerak Malaysia”至2.0版本

（吉隆坡3日訊）配合即將落實的有條件行動管制（PKPB），欲跨州返回工作崗位的民眾受促在下週三之前，更新已註冊的Gerak Malaysia手機應用程式至2.0版本，並填妥出發地和目的地資料，以便警方審查民眾的跨州申請。

全國刑事調查部總監拿督胡茲爾披露，透過Gerak Malaysia手機應用程提出申請及獲批準的民眾，可在下週四（7日）開始至本月10日之間跨州，但每人僅有2天時間完成跨州，並且只能在指定的日期內出行。

胡茲爾今天在武吉阿曼警察總部召開新聞發佈會說，警方已擬出各州開放跨州限制的時間表，但首先已下載和註冊上述應用程式的民眾需在明天和後天內，使用最新的2.0版本來填寫跨州的資料包括出發地和目的地，以便警方在週三（6日）一天內進行審查。

胡茲爾也說，民眾也可透過打印警方臉書上載的跨州申請表格，在填妥後到警局提交，但需先致電警方預約提交表格的時間。

胡茲爾說，基於行動管制令初落實有許多民眾返鄉，而今隨著有條件行動管制令開放多個領域工作人士複工，民眾可能受困在家鄉，因此促請需返回工作崗位的民眾務必透過上述手機應用程式申請跨州，以便警方掌握人潮流動的大數據，確保交通順暢。

他也說，申請獲批者並不會獲得二維碼（QR code），他勸告民眾不要趁機隨意跨州，一旦截查車輛發現有人不經申請便跨州出行，警方將依法處置。