教職員暫無需返校 中學正副校長先復工

（檳城3日訊）教育部今早已發布指令，即明日起先讓各中學的正副校長復工，以為高考生復課做好準備。

文中提及，各州教育局可讓各中學的正副校長或行政人員輪流返校，計劃和調整高考生的上課時間表、安排師資等行政事宜。校長則需擬定在管制令期間復課高考生的注意事項，並委派一名校方代表到東北縣領取量體溫器及消毒液等。

校方派代表取防疫器材

另外，教職員暫無需返校，靜待教育部的最新指示，若有需要可與校長或副校長進行視頻會議，跟進課綱進度，學校的清潔人員則需獲校方的批准後才能復工。

同時，國家安全理事會（MKN）今日也在臉書官方頁面上發布教育部的問答卷，以解答各校人員復工的細節。

問卷中解釋，涉及人員復工後學校仍是閉校狀態，教育部會在復課兩週前給予通知，而復工後的校長和副校長等領導層可在管制令期間在校工作（若有需要），而教職員則需在家視頻教學，有需要老師可獲領導層的允許後輪流返校備課。

外州教職員須申請跨州

此外，外州的教職員需通過GERAK MALAYSIA申請跨州，遵從警方安排，各州政府會視情況安排隔離，該部也會不定時向各校發布最新指示。

校方領導層在週一復工後，除了被天災管理機構（NADMA）納入的隔離中心外，校內清潔人員可輪流上班，上班時間及人數由校方調派，清潔工作需遵從衛生部指示，包括保持安全距離、勤洗手及佩戴口罩。

校方則應確保復工人員的健康狀態，若發現新冠肺炎症狀者需立刻體檢，確保員工完成工作後返家，禁止多人圍聚，如有員工確診需立刻上報。

鍾中已調整上課時間

檳城鍾靈中學校長朱聖保說，校方已做好準備，根據最新標準作業程序調整上課時間。

他今日接受光明日報記者的電訪時坦言，昨日已接獲國家安全理事會（MKN）發布的教育SOP，並與該校行政部及教職人員等召開視頻會議，針對學校全面開課或局部復課商討配合方案。

他說，該校涉及大馬教育文憑（SPM）及大馬高級教育文憑（STPM）高考生共有20班，校方會考慮將部分學生調班，盡量湊足每班30名學生，確保學生保持安全距離下上課。

他指出，近日也與班導商議各班教程進度，確保學生被調班後仍保持學習進度。

“如果只允許高考生復課，校方仍可遵守SOP，但若允許全校學生返校，校方可能難以確保學生的安全距離。”

他坦言，MKN發布的SOP細節不明，但相信教育部在發布復課指示後，會給予校方作充足準備。

他指出，校友會也一呼百應，為校方提供充足的口罩、消毒洗手液及體溫計等，成為校方防疫的最強後盾。

恆中或重分班守距離

恆毅中學校長盧思冰說，據首相早前指教育部會讓校方在復課的兩週前做準備，包括消毒、安排師資和上課距離等。

“我們目前共有575名中五生及128名中六生，人數過多可能會重新分班才能維持安全距離，在師資方面也會調整。”

她解釋，該校有些老師是外州人，在師資方面需再作安排，而教育局昨日已委派官員向各校了解情況，相信當局會做出妥善安排。