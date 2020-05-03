劉華才：免民眾混淆 政府應釐清衝突條例

（吉隆坡3日訊）民政黨主席拿督劉華才促請政府厘清明日實施的有條件行動管制措施（PKPB）與現在正在實行的第四階段行動管制令（4月29日至5月12日）的一些出現沖突條例，以免引起人民的混淆。

他說，大部分的經濟活動將會於明天恢復，成千上萬的人民也將重返工作崗位，如果政府沒有及時厘清有沖突的條例，將引起不必要的混亂。

3人共車上班是否違法？

“舉個例子，根椐第四階段行動管制令，政府只允許兩人共車外出，而且兩人必須來自同一個家庭。那麼來自同一家庭的三名成員共車上班是否違法？人民開車外出的距離是否仍受到10公里的限制？這些問題政府都有必要向人民厘清。”

劉華才今日發文告說，國家安全理事會發送給人民的手機簡訊中，提醒人民即使大部分商業活動將於明天恢復，但違反行動管制令的人士仍會受到法律對付，這也引起人民的許多混淆與擔憂。

“有些人向我詢問私家車於晚上10時過後限行的條例是否仍有效，如果這項條例仍生效，那些需要加班，趕不及回家的人怎麼辦？我們希望政府盡快厘清這些事項，以免人民在不知情下違反行動管制令。”

基於之前一直控制在雙位數的單日新增確診病例昨天激增到3位數而引起人民的擔憂，劉華才也勸請獲準恢復運作的企業聽從首相的勸告，採取輪流上班及鼓勵居家工作的模式，以降低新冠肺炎在工作地點傳染的風險。

他重申，民政黨支持政府於明天恢復大部分經濟活動的決定，因為管制令實施的時間越長，對國家經濟的打擊也越大，但政府仍須在抗疫與經濟兩者間取得平衡。（LMY）