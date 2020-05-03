【有條件管制504開跑】多州不跟隨聯邦放寬 檳暫不復工

（檳城3日訊）檳州政府決定維持現有行動管制令至週四（7日），只有已在第一、第二及第三階段行動管制令獲營業的單位或公司，包括公共交通可以根據原有模式營業，其他之前未獲准營業的領域在未來4天還是不准營業。
檳州首席部長曹觀友是於今午透過臉書直播，作出上述宣布。他說，至於那些不列在這三階段的領域和公司，將在5月8日（週五）開始，在“檳州階段性恢復策略”下分階段恢復。州政府近期將對此公佈進一步詳情。他強調這4天內，檳城各食肆仍不可堂食。
酒店律師樓508後復工
他說，根據檳州安全特別委員會今早通過，5月8日後可營業的領域：交通（陸、空）、食肆（只供外帶）、審查和專業服務、製造業、金融業、煤氣（礦山和採石場）、電器、農業（稻米）、漁業、畜牧業、通訊、信息技術、電子商務、環境、水源及排污、建築業、法律事務、保安事務、清潔、共管機構管理、財務（貸款及當鋪）、酒店、零售業、檳州政府機構/地方政府/公共服務。
他續說，至於5月13日後可營業的領域則是運動與休閒、團結睦鄰計劃、合作社、原產業、森林研究、債務管理、文創、文化及藝術。至於學校及托兒所仍在考量中，目前不獲運作，進一步消息有待宣佈。
曹觀友強調，“檳州階段性恢復策略”3個目的預防擁擠；適應遵守國家安全理事會所推出的標準作業程序（SOP）及分階段開放及恢復經濟領域。
曹觀友：8日分階段營業 可準備更全面指南
為何是5月8日才開始分階段允許其他領域營業呢？
曹觀友解釋，這不僅讓州政府可準備更全面的指南，尤其是在執法方面。而這4天的時間，也讓公司、僱主、員工、父母等計劃各自接下來的操作及活動。
“這也包括準備基本防護設備，如免洗搓手液、遵守社交距離、瞭解戴口罩的規則等，以確保大家的安全。”他續說，“檳州階段性恢復策略”將分成3個階段。第一階段（2020年5月4日至7日）是準備階段。鼓勵所有領域善用這期間進行策劃、準備及在各自領域實施標準作業程序（SOP）。
第二階段（2020年5月8日至12日）則是適應階段。獲准運營的領域必須嚴厲執行標準作業程序（SOP）。
在上述兩個階段裡，只有列明在“檳州階段性恢復策略”列表中的領域才獲准進行，其他活動一律禁止。
曹觀友說，至於第三階段，即從2020年5月13日開始，進入開放階段。所有領域獲准營業，但必須嚴厲遵守標準作業程序（SOP）。
經過檳州安全特別委員會會議後，議決可以在本月8日復工復業的行業包括：
1.交通（空、陸）
2.餐飲業（只限外帶）
3.審查及專業服務
4.製造業
5.金融業
6.石油業
7.礦山及採石場
8.電器
9.農業（稻米）
10.漁業
11.畜牧業
12.通訊
13.信息技術
14.電子商務
15.環境
16.水源及排污
17.建築業
18.法律事務
19.保安事務
20.清潔
21.共管機構
22.財務（貸款及當舖）
21.酒店
22.零售業
23.檳州政府機構/地方政府/公共服務
另外，在5月13日可營業的領域包括：
1.運動與休閒
2.團結
3.睦鄰計劃
4.合作社
5.原產業
6.森林研究
7.債務管理
8.文創
9.文化與藝術
至於學校及托兒所仍在考量中，目前不獲運作，進一步消息將有待宣布。所有宣布的細節將上載至“檳城應對新冠肺炎”（Penang Lawan COVID-19）網頁。