森不放寬行管 大臣：仍禁堂食社交活動

（芙蓉3日訊）森州政府不跟隨聯邦政府的放寬行管令，在第四階段的行管令下，森州政府依然嚴禁食肆提供堂食，只能維持外賣及外帶服務，此外，州政府嚴禁任何運動項目及社交活動！

森大臣拿督斯里阿敏努丁更強調，如違反“有條件行動管制令”（PKPB），一律勒令關店3天，包括被允許營業的餐車，也不能置放餐桌，只能提供外賣服務。

阿敏努丁是於今日在森州秘書拿督拉扎里、州行政議員張聒翔、芙蓉市長拿督紮紮裡的陪同下，前往芙蓉公市巡視後召開新聞發布會時，如此表示。

他指出，只有被允許在有條件行管令下營業的經濟領域，可以在5月4日恢復正常營業，惟2019冠狀病毒病（Covid-19）確診病例高居的申達央達城住宅區、芙蓉公市及馬口公市一帶的商店，則不被允許恢復營業。

阿敏努丁呼籲，所有後準恢復營業的業者必須遵守政府設置的關鍵績效指標（SOP），確保徹底阻斷冠病蔓延。

此外，針對芙蓉公市因出現冠病而在昨日被封鎖及進行消毒，連帶附近的商店，包括與芙蓉公市毗鄰的各商店都必須暫時關閉，其中包括銀行、嘛嘛檔、冷凍食品店、私人診所等，為此，阿敏努丁也強調，任何想要繼續營業的業者，可向地方政府提出申請，再有當局依據權限作出決定。

另一方面，芙蓉市長紮紮裡受詢時“非官方”證實，芙蓉公市出現2宗冠病確診病例，不過，他拒絕透露給更多相關詳情細節，要求媒體等待衛生部的官方數據。

他也發布會上透露，當局關閉了芙蓉公市，進行連日徹底消毒程序，基於芙蓉公市為州內主要食物供應，因此，初步估計需要關閉3天，隨後，將會重新開放。