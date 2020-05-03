貨車失控闖路障 1警員被撞倒拖70公尺亡

（八打靈再也3日訊）一名疑似醉酒駕駛的印裔司機今天凌晨開車從加影取道加芙大道，準備往加影南區收費站方向，結果貨卡失控闖警方的路障，撞上一名執勤警員及後者停泊在路旁的轎車，警員被撞倒後被拖拉約70公尺，當場喪命。

肇禍司機（43歲）在車禍中頭部受傷，已被送往沙登醫院治療，目前還沒向警方報案。

這起車禍於今天凌晨2時11分，發生在加影南區收費站；死者為巫裔警員沙弗安（31歲）。

加影警區主任莫哈末再益助理總監指出，初步調查，死者當時在案發地點的路障執勤，一輛由嫌犯所駕駛的貨卡忽然失控衝撞路障，撞上死者及死者停在路旁的轎車。

“進一步調查，嫌犯疑酒後駕駛才會釀車禍；死者的遺體已被送往沙登醫院進行解剖。”

他補充，警方已援引1987年陸路交通法令第41（1）（危險駕駛導致他人死亡）條文展開調查。

此外，雪州消防及拯救局發言人說，當局接獲投報後，立即從加影消拯局派員及消防車到現場展開救援行動；消拯人員抵達現場後，發現死者因衝撞力被拖拉約70公尺致死。

另一方面，大馬皇家警察（Polis Diraja Malaysia）臉書專頁也發帖為這名警員哀悼，全國總警長丹斯理阿都哈密及警隊向死者家屬致以深切的慰問；貼文提及死者的遺體目前還在沙登醫院，較後被送回霹靂烏魯近打家鄉安葬。