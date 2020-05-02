李文材：行管放寬病例恐反彈 “確存第三波疫情風險”

（怡保2日訊）衛生部前副部長李文材說，放寬行管令的確存在第三波疫情的風險，希望這種情況不會發生，否則它將對國內經濟帶來重大沖擊，並面對災難性的結果。

他相信衛生部有能力控制疫情，但企業及人民也得合作，繼續遵守政府的標準作業程序。

他說，疫情管制不一定要出現完全歸零才可以開放，只要掌握基本傳染數（少於1），病毒就會慢慢消失。因此，我國要是像中國般讓病例歸零才開放市場，需等上至少一兩個月。而且，要歸零還得把邊境、合法和非法勞工的情況控制好，以免出現防疫漏洞。

也是公正黨務邊區國會議員的李文材今日通過臉書專頁，針對“5月4日複工，你怎麼看”進行直播時這麼指出。今天也是李文材卸任衛生部副部長職後，心髒專科診所重開的第一天。他的直播環節是由公正黨青年團通訊主任黃駿延主持。

他表示，當行管令放寬時，病例會有反彈，衛生部需要了解他們的能力和決策，尤其是在管理傳染病時，掌握基本傳染數。

昨日國內本地感染50餘人

“基於昨日國內本地感染多達50餘人，這數字還是讓人擔憂的。不過，要是衛生部能夠追蹤這些感染群，再加強管制，那還是可以受到控制。此外，衛生部也得能夠推進獲得檢測報告的速度，要是能在短時間內獲得檢測報告，再把接觸者隔離，這樣就可受到控制。”

他說，政府放寬行管令，讓低風險的企業操作是正確的做法，不過，政府一下子把它開放，讓人愕然。

他表示，要是政府提早在2個星期前慢慢開放一些較低風險的行業，如小型工業、修車廠等，並讓人民了解政府建立的標準作業程序，這才是最理想的。

憂顧客個人資料遭盜用

他說，企業複工後為顧客進行記錄是很重要的，一旦有人不幸感染冠病，就可進行追蹤，但它不一定需用到。企業可通過手機應用程式來追蹤顧客，這情況很多國家已在使用。不過，前提是得在冠病過後讓有關追蹤活動失效，以免顧客個人資料遭人取去。

“很多國家在不同時段開放管制，包括美國是在壓平冠病的感染度後就已經開放了，我國是在病例減少後開放。”

他認為，政府開放幼兒園和托兒所是明智的決定。要是不開放，雙薪父母會面對困難。雖然孩童受冠病感染的百分比低於成人，但有些父母仍舊擔心，老板也許可作一些調整，鼓勵父母在家工作，並推出靈活性的職員上班時間，讓一些職員在家工作，一些則可到公司上班。

他說，冠病疫苗相信還需至少一年或一年半的時間研發，短期內疫苗無法誕生。而且，雖然中國在治療冠病時採用中西合壁的方式，但遺憾的是，中藥的調整是屬於個性化的處理方式，針對個人的癥狀進行治療，所以無法複制醫療方式，讓每個病人共用。

國會只開一天不合理

另一方面，他認為國會只開一天是不合理的，不少國會議員千里迢迢到來，卻來不及辯論議案。而且，這也是一種政治決定，顯示首相沒有信心獲得國會議員的支持，也對內閣部長沒有100%信心。