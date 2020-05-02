若出現另一波疫情 料重啟加強管制令

（布城2日訊）諾希山說，若出現另一波新冠肺炎疫情，衛生部將可能重啟加強管制令（PKPD），甚至可能整個州屬都會加強管制令。

他說，這也作為有條件管制令（PKPB）在下週執行後可能出現的情況作出的準備。

“因此，政府希望企業和公民在下周大部分的經濟活動重啟後，都能夠嚴格遵守各項標準作業程序，協助政府阻遏疫情的擴散。”

他舉例說，如果一家工廠沒有遵守SOP，它將會被關閉，而如果出現感染，將會推行加強管制令。

“這個加強管制令不僅是對工廠而已，它可以落實在一個村子、區或縣；而如果疫情繼續蔓延，可能一個州都會被加強管制令。”

**** 若疫情蔓延整個州實施加管令

他說，在這個新“戰役”中，這項措施是有必要的，以確保經濟活動可以在感染率受到控制下恢復，這是因為這個疫情將會很長一段時間伴隨我們，就像骨痛熱症。

“民眾在社區必須奉行新常態，只要一日疫苗沒有出現，我們就得與這個病毒對抗，如果民眾與政府，我們可以控制不讓病毒侵害我們。”

他补充说，下周一落实有条件管制令并不意味著所有的企业都必须在下周一马上复工，而民众受促继续留在家中，因为家里是最安全的地方。”

韓試劑盒優先分發東馬及邊境關卡

諾希山指出，5萬盒從韓國入口的快速抗原檢測試劑盒（RTK Antigen）已經運抵我國，而衛生部已經優先派發給東馬及邊境關卡。

“其中2萬盒已派發給沙巴和砂拉越（各1萬盒），1萬5000盒給予柔佛邊境，另外1萬5000盒則用在吉隆坡國際機場關卡。”

他說，不久運抵的10萬試劑盒，會派發給國內診所。