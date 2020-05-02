加強管制區以外 托兒所准營運

（八打靈再也2日訊）除了加強管制區範圍，其他地方所有類型的托兒所皆獲准營運。
根據國家安全理事會發佈的標準作業程序指南，所有托兒所人員都必須採取新冠肺炎預防措施，以策萬全。
托兒所的一般營業時間為早上7時至下午6時，輪班時間則分為早上7時至下午3時、下午3時至晚上11時、早上11時至晚上7時。訪客時間為8小時，可恢復100%人力運作。
托兒所活動和規範
1.冠病防控措施（開放營業前）
·園長、教師和職員沒有確診病例。
·建築必須清潔和消毒。
·教師和職員必須接受有關衛生和安全措施及執行活動的培訓
·托兒所營運前，孩童、父母或監管人、職員填寫健康聲明表。
2.冠病防控措施（開放營業時）
·出現症狀的職員或孩童禁止進入托兒所，必須進行隔離和獲得治療。
·曾與冠病確診患者密切接觸，或剛從國外回來的職員/孩童，在14天內不得進入托兒所。
·每天進入托兒所前、待在內部時和返家前進行篩查，以測出與冠病相關的症狀如發燒、咳嗽、喉嚨痛或呼吸急促。
·體溫超過37.5攝氏度和以上的職員和孩童不得入內
·每天在托兒所範圍內至少進行2次消毒。
·園長必須準備洗手消毒液。
·置放社交距離標誌，如在地上標記1公尺距離，尤其是在餐廳、臥室和洗手間。
·職員在托兒所期間戴上口罩。
·教導托兒所孩童照顧清潔的重要性、勤於洗手和保持社交距離。
3.冠病防控措施（開放營業後）
·在托兒所進行消毒。
·通知父母/監管人先為孩童洗澡，避免從托兒所返家後與家中老人直接接觸。
4.若發現確診病例應採取的步驟
·立刻關閉托兒所。
·跟最近的衛生局聯繫尋求建議。
·根據衛生部的指令進行消毒。
光明日報