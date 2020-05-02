財長：政府5月杪宣佈 各個領域復甦計劃

（八打靈再也2日訊）財政部長東姑賽夫魯披露，首相丹斯裡慕尤丁將在5月杪宣佈大馬經濟復甦計劃。

他接受第三電視訪問時表示，不同領域所受到的衝擊也不一樣，政府將推出各個領域的復甦計劃，協助他們走出穀底。

他以旅遊業為例，該領域是第一個受疫情衝擊的領域，相信也是最後一個復甦的領域。

他也希望經濟復甦計劃能讓所有人都受惠，沒人被遺漏。該部已與首相署經濟策劃單位（EPU）、各個政府部門的委員會商討及擬定經濟復甦計劃。

“由於經濟受疫情影響，政府稅收減少，估計行動管制令期間一天損失24億令吉，國行也預計國內生產總值（GDP）減少0.5至2%，那是在行動管制令首兩周的數據，如今已超過五周，相信國內生產總值減少了3至4%。”

東姑賽夫魯認為，人民關懷經濟配套（PRIHATIN）推出後，有望振興經濟，國內生產總值提高2.8%。

他說，國債占GDP的51%，頂限是55%，目前無需調整頂限；在推出350億令吉的PRIHATIN計劃之後，財政赤字估計4.7%。

他直言，因國際原油價格一桶22美元，我國赤字也受影響達4.7%至5%；不過在2009年全球金融危機時，我國赤字達6%。

504復工非倉促決定

東姑賽夫魯強調，政府決定下週一復工並非倉促決定，較早時已逐步開放各個領域復工，如果認為還未準備好的企業，可不必急於在下週一復工。

他說，政府沒強制規定企業一定要在下週一營業，如果還沒準備好、還需時間準備，可以在星期二開業，或者再延後一個星期。

針對政府為何不要待第四階段的行動管制令結束再復工，而且一些人還留在鄉下，無法在下週一趕回來開作的問題，他則解釋，政府是根據世界衛生組織（WHO）解封的6項標準以及衛生部的數據作出決定。

他說，政府在面對冠病疫情有6個階段，稱為“6R”，分別是解決（resolve）、保持彈性（resilience）、重啟（restart）、復甦（recovery）、振興（revitalize）和重組（reform），目前已到了重啟階段。

“根據WHO的6大標準，我們都做到了，例如醫療設備只用了30%、邊界依然受管制、高風險群受保護、綠區比紅區多，確診病例的曲線壓平，我們做好準備復工。”

詢及行動管制令會否導致許多企業倒閉和人民失業時，東姑賽夫魯表明，根據社險機構的預測，大約會有50萬人失業，若政府沒有推出各項配套計劃，相信會有更多人失業。

他強調，這是一個全球性問題，各國如歐洲、美國的失業率呈雙位數，我國為協助人民保住工作，已推出各項計劃，例如撥款138億令吉作為薪資津貼。

談到下一階段的振興階段，部長則指出，政府將專註於發展數碼及培訓人民掌握數碼方面的技能，11月將會公佈財政預算案，進行長遠的經濟發展。

他補充，尚有就是最後一個階段“重組”，這主要是長期性計劃，在今年公佈的第12大馬計劃中再做出宣佈。