倪可敏建議政府 集體檢測可能染疫群體

（怡保2日訊）為免前功盡廢，國會下議院副議長倪可敏建議國盟政府參考德國集體檢測新冠肺炎的糢式，為有可能成為爆發第三波大規糢疫情的群體進行檢測，以確保我國疫情真的平複下來。

倪可敏昨晚在由行動黨霹靂州宣傳秘書張哲敏主持而進行的臉書直播時說，他是堅持我國政府應根據世衛的專業標準，即符合世衛所提出的6大結束行管令的標準才讓國內大部份領域複工。

他擔心要是政府沒有經過論證而讓各領域複工後，會讓第三波疫情來襲時讓行管令周而複始，造成很多人“沒有病死，但卻餓死”，因此希望衛生部總監拿督諾希山能夠派出定心丸。

他舉例，日本北海道和德國早前就是因為提早複工而迎來另一波疫情。

“雖然衛生部在過去的行管令壓平了國內的新冠肺炎確診人數，但對於它是否反映了事實而讓人產生懷疑。

“我國是否有為前線軍警人員、合法及非法外勞、監獄里的犯人、羅興亞難民等進行大規糢檢測？國盟政府和衛生部有必要以科學證據來說服國人。畢竟我國目前在面對的是一場隱形的戰爭，而且除了病毒，還包括經濟。”

他建議政府化目前的危機為轉機，為國家進行經濟轉型，投資在人工智能、大數據、互聯網、5G、雲端、數碼化領域，以擺脫我國多年來陷入的中等收入陷井。

委任官職須選賢與能

他也認為，政府在未來委任官方等公職，得選賢與能，績效為先，不能再像過去那樣以族群的思考糢式出發，反而應以馬來西亞人自居，這樣才能在危機中蛻變成東盟的小龍。

“目前國際原油價格狂跌，對石油出產國的我國經濟帶來了很大的影嚮。尤其是政府得填補財政預算案的漏洞及早前宣布的2500億經濟振興配套，由於得在國會附加預算案中追加這筆開銷，最終會造成債務增加、財政赤字跟著也會提高，繼而影嚮國家的信貸。”

針對國內陸續有酒店倒閉的情況，他認為政府在協助振興國內企業的同時，幾乎遺忘了旅游業。

“政府不能小看酒店倒閉所帶來的連鎖效應。”

他希望政府在面對國家經濟問題方面，能夠採取主動出擊的措施，針對性地協助業者渡過難關，否則酒店一旦倒閉，需要一段長時間才能恢複。

籲企業拓新領域創造就業機會

談及政府該如何讓國內的經濟逐漸步回正軌，倪可敏表示，目前我國已經沒有能力大筆資金註資經濟市場，但企業可以配合政府的政策，開拓新領域和創造就業機會，這樣才能提升人民的收入。

他認為，企業在進行轉型時，政府也可以成立國家就業培訓中心，培訓國人以新技能去接班。同時，他希望我國在經過艱辛的5年後，能夠培養出新生力軍，擺脫我國過去依賴廉價外勞的企業糢式，走向數碼化。

針對政府在車貸免息的資訊錯誤方面，他希望政府能夠吸取這次的教訓，不再發出錯誤的資訊，否則是不負責任的作法。

他也對婦女及家庭部在分發物資時玩弄政治感到遺憾，並指這是不明智的做法，且會引起公憤。

“在疫情當前，把物資送到有需要協助的人手里，才是當務之急。”

他認為，政府在派送免費口罩給國人的時候，也應該做到透明的程度。尤其是涉及公共利益的事情，更應該更透明。