孕妻獲搭專車獅城返馬 13人夫徒步拖行李越堤

（新山2日訊）巴士座位孕婦優先，13名欲陪同孕妻返馬的丈夫，今早10時從新加坡拖行李步行新柔長堤入境。

在士都蘭區州議員曾笳恩安排下，第三批共66名在新加坡工作或居住的孕婦、老人和小孩，獲安排搭乘專車越堤返國，包括50名孕婦、8名長者、4名小孩及2名健康欠佳的民眾（缺乏鐵質患者及腳腫行動不良者）。

他們是在上午10時、11時30分及下午1時，分別被3趟來回巴士載送通關，每班次承載22人。

每趟巴士只載22人

他說，每趟巴士只能載送22人，是為了要妥善安排好指定社交距離。

曾笳恩受詢時指出，今次也增加派送幹糧和礦泉水的服務給這批人，讓他們被送往隔離中心期間可填飽肚子。(LSL)

建議恢複往新柔巴士服務

曾笳恩建議政府單位，恢複新柔長堤往來巴士服務。

他認為，既然政府已開放允許每天400名在新加坡的人民返國，就應該讓巴士恢複服務，這批400人的返馬人民才不至於要走路越過長堤。

他相信，只要政府可以很好的控制上游（返國者必須獲得通行證）和下游（返國者一律被送往隔離中心）的情況，加上每日只允許400人返國，就可以恢複新柔長堤巴士服務，那他也無需再自行安排巴士服務給返國者，而返國者也無需拖著大小行李步行越堤。

每天允400人返國

另一方面，他指出，今次安排的66人當中，有一名孕婦突然在昨日生產，為此臨時補上空缺。

他表示，盡管手上仍有許多需要協助返國的名單，但馬新兩國之間的行動管理條規一直更新，所以他需要時間作做出下一次的安排。

他提到，目前手頭上仍有至少100名等待他安排巴士回國的孕婦、老人和小孩，他會盡力而為。

曾笳恩指出，所有被安排回國的人士，都是由他以團體方式申請返國通行證。

“這次，我也感謝聖約翰救傷隊派一輛救護車跟隨巴士來回新柔長堤，確保車內人士遇到緊急情況能夠獲得最快的救護反應。

據知，今日回程的第一批人於早上10時從新加坡克蘭芝巴士站出發往新柔長堤新山關卡，半途在新加坡關卡受阻，原因是必須每個人出示向大馬政府申請的返國準許證，最終問題獲得解決。

趕回東馬待產

曾秋蘭（27歲，待業）表示，她懷的第一胎已29個星期，預產期是在7月10日，因為要趕在這之前回到東馬婆家待產，所以向曾笳恩尋求幫忙。

她指出，她原先是在新山從事理髮助理工作，丈夫是在新加坡工作，在大馬實施行管令前一天，即3月17日，她因丈夫不放心她一人留在大馬而越堤與丈夫團聚，如今因居留已延遲一次，加上需要回到東馬待產，好讓孩子拿到東馬的身份證，而需要返馬。

她指出，今日通關過程順利。

步行40分鐘越長堤

李先生 （30歲），在新加坡從事建築材料行業）表示，很感激曾笳恩的安排，讓他和孕妻可以提前回國。

他指出，他和妻子原本打算5月中大馬行管令結束後才返國，但就在兩個星期前，因看到網絡上有分享曾笳恩安排巴士載送孕婦的消息，於是和對方取得聯系，並得到很好的協助，在昨日獲得通知已取得返馬的通行證。

他表示，他和妻子都是新加坡永久居民，因打算讓6月份待產的妻子回到家鄉麻坡，所以決定返馬。

他指出，他於今早9時15分在新加坡克蘭芝巴士站集合後，就乘坐德士到新加坡關卡，過關後耗時大約40分鐘步行越過新柔長堤。

他說，這個初體驗是一個新的考驗，“有得回好過沒得回。”

感激曾笳恩安排巴士

魏莉詩（28歲，審計師）表示，她的第一胎預產期在7月3日，卻因為之前複診時獲醫生告知胎兒體積比較小，或需要提前剖腹生產，加上目前情況不能多走路，所以提早回國，並很感激能夠獲得曾笳恩的巴士安排返國。

她說，基於複診之後，有依循醫生建議吃藥和調整飲食，所以上星期複診時情況已穩定，有待大馬行管令結束後複診，了解是否可以自然生產。