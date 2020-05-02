撿破爛無處變賣 窮困兄弟盼管制令快結束

報導：鄭智鍵

（居林2日訊）一對年過半百的拾荒兄弟，靠著拾荒收入自給自足，相互撐起養家活口的重擔，但行動管制令期間，回收廠停工，家中的廢品無法變賣，頓時沒有收入，生活拮据，希望管制令早日結束，可以變賣廢品來維持生計。

71歲唐添森和57歲弟弟唐添友，兄弟倆都是單身漢，他們同住在碩莪廊簡陋的老厝，多年來都是靠撿破銅爛鐵及紙品，來換取微薄的收入，在省吃儉用的情況下，還能維持三餐溫飽。

管制令期間，廢品回收商沒來收購，眼看老厝周圍堆滿林林總總的廢品，卻無法變賣而發愁。

唐添森年輕時是泥水工人，是建筑工人班底，以勞力粗活掙錢糊口。如今，年事已高的他積勞成疾，一身病痛，去年更罹患輕微的中風，因此他必須每隔3個月複診一次，依靠藥物來緩解病痛。

唐添森于去年2月向福利局申請醫療援助津貼，今年1月才獲批准獲得350令吉。但3月份疫情爆發，政府展開管制令后，有關津貼也被停止，至今已有兩個月。

弟弟唐添友年輕時則是摩多小販，每天駕著摩多，穿街走巷兜售餅干。隨著摩多小販這行業逐漸式微后，他唯有跟隨唐添森做起收廢品工作。

唐添森在家里五兄弟姐妹當中排行第二，添友則排行第四。唐添森原來有一個比他大兩歲的大哥唐添華，同是單身的兄弟三人，都是依靠撿回收廢品過日子，不幸唐添華因罹患糖尿病而截肢后，于去年5月病情惡化不治。

“早年三妹也病逝，么妹很早之前就到新加坡打工，不常回來。現在只剩我們兩兄弟，平時撿廢品變賣，能攢一點是一點，我們省吃儉用還能湊合過日子。”

煤氣省省用 打井水梳洗

自從沒有收入，唐添森每天在家能不開火煮食就盡量不開火，避免煤氣用完。家里沒有水供，平日的梳洗及飲食，都是他一桶接一桶，從水井里打撈上來的井水。

家里的兩個小冰箱，也是多年前善心人士贈送，如今已非常殘舊，其中一個更已損坏，只能充作儲物柜，收藏一些乾糧。老厝木板牆壁早已被白蟻腐蝕，下雨屋頂漏水早已習以為常，讓他們更擔憂毛賊潛入家里行竊。

碩莪廊鄉管會送白米乾糧

他和弟弟添友早年時還是駕摩多出外收集廢品，后來摩多損坏沒錢修理，他們只能踩著老鐵馬到茶餐室收集飲料空罐、紙品及廢鐵等。

碩莪廊鄉管會主席兼居林明里善社社長羅雉翔了解情況後，率領理事們前往探訪及慰問唐氏兄弟，并送上白米及乾糧，讓他們在疫情期間依然能溫飽。