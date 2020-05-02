配合嚴法恢復堂食 檳咖啡店狹縫求存

報導：林真珠

（檳城2日訊）馬新咖啡茶業聯合總會會長拿督何子孟指出，雖然需要遵守當局所設的一系列嚴厲標準作業程序，但咖啡店業者們對能恢復堂食大表歡迎，在這非常時期為了生存，唯有改變各自經營模式去配合，也相信恢復堂食後，業者們的生意不再這般“凄慘”。

他說，傳統咖啡店向來都是做堂食生意為主，在行動管制令期間只允許食客外帶，全國業者生意額下跌了80至90%。

“在這非常時期，為生存要做生意，咖啡店業者只能遵守當局的嚴厲規定，沒有其它方法。”

他接受《光明日報》訪問時指出，一般咖啡店都有10張桌子，但是得視店面大小而定，一些較小間的只有五六張桌子。若以10張桌子來說，根據規定，餐桌之間的距離至少2公尺，那就只能放約6張桌子做生意。

“對於一些面積較小的咖啡店，或許能擺放的餐桌不多，但總比只做外帶生意來得好，因為多了堂食客人，生意會比之前好些。”

“參考鄰國新加坡做法，一些餐桌較小的，若在同時間容納多一人，他們就使用隔離板隔開食客，這也是辦法之一。”

他說，雖然首相沒有提到可使用隔離板來隔開食客，但各州業者可諮詢各自地方政府，看是否可行。

該會早前曾提出“一桌一人堂食10分鐘”的新營業模式建議，他指出，或許他們的建議會比政府目前所定的方案多做些食客生意，但看到政府的體恤，讓他們恢復堂食已是好的開始。

至於必須記錄食客名字、聯絡號碼、用餐時間及檢測體溫，他認為這些問題不大，也認同應該這麼做，但對一些較小的咖啡店，可能會面對人手不足的問題。

“其他如員工需戴口罩、食客排隊付款時時要保持社交距離、收銀台處提供搓手液、洗手台提供肥皂或洗手液等，都不是什麼大問題，都是可以進行的。”

憂員工感染 業者須承擔醫費

何子孟說，目前業者最擔心的是，若有員工染上新冠肺炎，業者是否必須負責所有醫療費用。

他說，之前政府允許一些領域复工時，曾規定業者，若有員工染上新冠肺炎，僱主必須負責所有醫療費用，而相關醫療費至少需要8萬至20萬令吉。

“咖啡店業者都是小本生意，對這一大筆醫療費可是承擔不了，所以有收到許多業者來電詢問，這也是我們所擔憂的，這一點必須弄清楚。”

他認為，既然政府允許恢復堂食，若有人染上新冠肺炎，政府也應負起有關醫療費用。

“目前這方面還不明確，需等當局進一步釐清。”