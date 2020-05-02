恢復堂食限制多 咖啡店觀望

報導：廖奕榭

（亞羅士打2日訊）政府週一起放寬允許飲食業者提供堂食，米都一些小型咖啡店業者陸續做好全面開店營業準備，包括擺放好桌子保持2米距離，但也有業者認為政府規定的作業程序繁多，因此選擇靜觀其變，再做決定。

榮源茶室業者黃石吉（47歲）說，政府昨日宣佈餐肆獲准堂食後，他也接獲很多顧客要求在店內堂食，因此他今早就在店內排好桌椅。

“原本店裡可以擺放10張桌子，但因受到社交距離限制，桌子之間需保持2公尺距離，店面現在最多只能擺放5張桌子。”

他指出，下週一正式營業後，他將在店內置放搓手消毒液和口罩等，做好充分的防疫工作。

他說，雖然想要生意，但多多少少還是會擔心受到病毒感染。不過，所幸店內的顧客都是附近店鋪的常客，所以較好控制人流情況。

先清理店面

米都太子過港路桃園美食店業者馮武興（50歲）說，雖然咖啡店獲准讓顧客在店內堂食，但因食客用餐限時，桌位空間又受侷限，他還在考慮是否全面營業，或者暫只供外帶。

他指出，今天暫時先來店面清理，做好衛生工作。

“我早市是經營麵攤和雜飯，如果要限時食客須在15分鐘內將熱騰騰地燙麵吃完，該很辛苦。我們業者又不能催促顧客，這只能得罪食客。”

他說，其店面範圍過去可擺約16張大小面積的桌子，但接下來桌子之間需維持2公尺距離下，最多只能擺放約8張。

他指出，如今吉州新冠肺炎情況已好轉，但倘若他已開店營業，也會在店內提供顧客消毒液洗手。

他表示希望可獲得政府或相關單位，贊助咖啡店業者溫度計，以便可在店內為顧客測量體溫。

暫鼓勵打包

南通茶餐室業者趙汝雄（50歲）說，他會先觀察其他咖啡店業者的操作情況後，才來決定是否讓顧客在他店內堂食，現階段他還是鼓勵顧客打包。

他說，店內只有他和太太打理，因此，若要遵從政府規定的作業程序就較麻煩，他們也不能常需去監督著顧客。

對此，他說，他還是暫時鼓勵顧客打包，要是有顧客執意要堂食，他還是會要求顧客將個人資料記錄在簿子上。

他說，他在管制令首階段暫停休業2週後，之後就重新營業讓顧客打包，但生意也在這期間下降了80％。