總警長：放寬救經濟 民眾外出須謹慎

（吉隆坡2日訊） 全國總警長丹斯里阿都哈密說，雖然政府宣布有條件行動管制令從周一（4日）起開跑，但這不意味人民可以隨意出外行動。

他說，目前新冠肺炎疫情還沒到完全受控，人民要保持耐心和謹慎外出，只有要購買日常用品、獲得醫療服務，以及被允許复工的經濟及經商領域的人士，才能獲準移動。

他說，政府放寬行動管制，是為了恢複國家經濟。他強調，政府目前已有計劃，未來會再放寬行動管制令，好讓人民可以出外進行休閑活動。

“但還不能確定政府會在什麼時候再度宣布這項決定，但必須要確保民眾處於安全的情況下，以及民眾是有保持社交距離。”

他重申，不希望看到來臨的周一發生混亂情況、交通阻塞和人潮多的現象。

有條件管制令開跑 警重新規劃路檢

隨著首相丹斯里慕尤丁宣布從下週一（4日）開始進入有條件性的行動管制令，並開放經濟活動後，全國總警長丹斯里阿都哈密表示部分路檢將會進行重新的規劃，安排到更合適的地點繼續執勤，並且增加更多的巡邏警到各地巡邏。

阿都哈密在回應《馬新社》詢問時指出，警隊將會在近期重新檢討路檢的地點，部分路檢地點將會被取消或移到新的地點，當中包括限制非法外勞的進出。

他指出，雖然路檢將會減少，但警方會增加更多的巡邏隊伍到各地檢查，以確保民眾遵守社交距離及所有的標準作業程序。

慕尤丁於昨早11時在“勞動節特別獻詞”時表示，除了涉及群體活動的商業活動外，國內近乎所有的商業活動、辦公室將從星期一（5月4日）開始複工，但民眾仍需遵守社交距離及衛生部所設定的相關指南和標準操作程序（SOP)。