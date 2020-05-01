魏家祥：4日起 公共交通恢復正常運作

（布城1日訊）交通部長拿督斯里魏家祥說，所有公共交通將在5月4日起，恢復在行管令實施前的正常運作時間。

他今日在臉書发表的文告說指出，隨著政府開始逐步恢復及重啟經濟領域，為了方便上班族上下班及確保已復工的公司如常運作，一些針對公共交通的指南也將從下周一（5月4日）起落實。

不過，他表示，有鑒於行管令還未結束，交通部必須提醒所有乘客和員工務必嚴守衛生部所发出的衛生指南，直至國家安全理事會另作宣布。

“隨著首相於5月1日宣布有條件性行動管制，各車站及交通樞紐站將迎來更多人潮。因此，交通部已指示公共交通經營者采取適當的防範措施，如保持安全距離，提供消毒搓手液及定期為公廁、座位和扶手進行消毒。

“所有的公共交通乘客也必須在可行情況下，保持至少1尺的社交距離及盡可能使用零接觸交易。同時，必須遵守所有公交管理層所采取的附加衛生措施。”

魏家祥要求所有乘客及員工戴上口罩，在乘搭公共交通前後使用消毒搓手液，以及盡可能使用零接觸購票方式。若有发燒，應避免乘搭公共交通並到臨近診所進行檢疫。交通部及其隸屬單位將逐步加強公共交通場所的健康檢疫措施。

“另外，運輸業員工也必須遵守以上的衛生指南。我們也鼓勵運輸及物流業者盡可能使用從一個站到另一個站的貨櫃火車服務，而非陸路交通。交通工具，如羅里必須經常消毒，而且司機們也須在工作地點保持安全距離。”

他補充，截至目前為止，郵輪還是不被允許運行。

“大家必須謹記冠病還是會對公眾健康造成巨大威脅。因此，交通部將持續以全國公共交通使用者及員工的健康和安全作為優先考量。懇請大家只在有必要時才出門，如出門上班或購買必需品。

“交通部也借此機會祝賀各領域的工作人士勞動節快樂。同時，也特別感謝前線的醫護和執法人員所做出的無私貢獻。”