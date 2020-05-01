展延還貸有利息 財長：不收複利

（萬宜1日訊）財政部長東姑賽夫魯今日說，國家銀行已发布最新版的問答錄，以厘清公眾對展延還貸的疑惑。

“現在清楚的是，雖然會有利息，但不會複利（compounded）。”

他今日在財政部新任秘書長拿督斯里阿斯里巡視內陸稅收局的關愛熱線和追稅呼叫中心後表示：“當國行在一個多月前首度宣布展延還貸措施，這當中有一些混淆，我想是因為溝通不明確。但所幸國行今早已发布他們的問答錄，以釋疑解惑，我希望我們不再就此事做出進一步揣測。”

東姑賽夫魯說，所有銀行必須遵守1967年租購法令和伊斯蘭法指南，也就是他們必需取得客戶的同意，以落實展延還貸措施。

“這是程序上的不同，現在所有銀行需要尋求（客戶）同意，所有客戶還是自動符合資格，但客戶必須予以同意。”

國家銀行在3月宣布，銀行將自動提供客戶6個月的貸款緩還期，但國行昨天卻宣布，所有分期貸款和固定伊斯蘭融資的客戶需提呈額外的文件，才能展延償還貸款。

不過，國行在今天卻又发文告澄清，這兩類貸款者其實不需“申請”展延償還貸款，他們只要完成一些文件上的手續，讓展延貸款具有法律約束力。

“這是程序上的不同，現在所有銀行需要尋求（客戶）同意，所有客戶還是自動符合資格，但客戶必須予以同意。”

另一方面，賽夫魯也澄清，財政部沒有外聘顧問受委協助該部執行政府所推出的挺高興經濟配套。

他說，今年3月成立及歸財政部管轄的國家跨機構刺激濟執行與協調單位（LAKSANA），沒有外聘顧問。

“我們沒有（外聘）顧問。我們有的是來自公務員退休基金局（KWAP）、雇員公積金局、國家銀行、證券委員會，以及其他機構如大馬進出口銀行的臨時調任。

“我也不要搶走公務員的功勞，因為關懷人民配套團隊的所有人，都是來自財政部。所以，我不知道這是哪來的消息。”

有報道指出，國內的一些大型顧問公司已被聘用，以協助財政部執行政府所推出的振興經濟配套。