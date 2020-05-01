零售業者須遵守規定 服飾店可營業禁止試衣

（八打靈再也1日訊）根據國家安全理事會的標準作業程序，零售業者必須遵守開業時間的規定，還有必須消毒和清潔、限制店內的顧客人數，同時鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

購物中心、超市和霸級市場、百貨公司、藥劑行和服裝店、便利店和迷你市場的營業時間可從上午8時至晚上11時，而開放讓顧客采購的時間則是上午10時至晚上10時，員工可以100%上班。

零售業的標準作業程序闡明，餐館必須限制堂食的用餐時間，以及確保桌子之間保持2公尺的距離，無論是堂食還是打包，都鼓勵通過網上先訂餐。

此外，禁止洗衣店提供無線網絡，而服裝和服飾店禁止試衣。

零售業標準作業程序

1.購物中心、超市和霸級市場、百貨公司、藥劑行和服裝店、便利店和迷你市場

零售業包括購物中心、超市和霸級市場、百貨公司、藥劑行和服裝店、便利店和迷你市場的營業時間可從上午8時至晚上11時，而開放讓顧客采購的時間則是上午10時至晚上10時，員工可以100%上班。

業者必須進行一天3次的消毒和清潔工作，尤其是公共場所如祈禱室、廁所、倉庫、辦公室和櫃台，在打烊後必須消毒和清潔。

業者必須限制進入的顧客，根據空間大小規定每次可以進入的顧客人數，以及舉行提高醒覺運動。

確保所有員工、供應商和顧客都有測量體溫；在入口處準備搓手液，每人進入前必須使用搓手液，員工在工作時必須戴口罩。

業者也需要協調和監督，確保員工和顧客遵守規定，同時提高他們對環境衛生的醒覺。

每個人無時無刻都需要保持1公尺的距離，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

2.洗衣店（包括自助洗衣店）

洗衣店包括自助洗衣店開店後，一天必須進行3次的消毒和清潔工作，鼓勵使用搓手液。

洗衣店在行動管制令期間禁止提供無線網絡，至少需要安排一名員工負責確保店內的人保持1公尺距離、限制同一時間在店內的顧客人數。

業者可以鼓勵顧客在店內時戴口罩，必須為員工測量體溫，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

營業時間可從上午8時至晚上11時，而開放讓顧客洗衣的時間則是上午9時至晚上10時，員工可以100%上班。

3.服裝和服飾店

服裝和服飾店可以開店，但是禁止讓顧客試衣。

一天必須進行3次的消毒和清潔工作，鼓勵使用搓手液，必須確保店內的人保持1公尺距離、限制同一時間在店內的顧客人數。

業者可以鼓勵顧客在店內時戴口罩，必須為員工測量體溫，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

服裝和服飾店的營業時間可從上午8時至晚上10時，而開放讓顧客進入的時間則是上午9時至晚上10時，員工可以100%上班。

4.餐館

餐館業者必須限制堂食的用餐時間，以及確保桌子之間保持2公尺的距離，無論是堂食還是打包都鼓勵通過網上先訂餐。

業者必須一天進行3次的消毒和清潔工作，鼓勵使用搓手液，必須確保店內用餐的顧客保持1公尺距離、限制同一時間在店內的顧客人數。

業者可以鼓勵員工在店內時戴口罩，必須為員工和顧客測量和記錄體溫，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

餐館的營業時間可從上午6時至晚上11時，而開放讓顧客進入的時間則是上午7時至晚上10時，員工可以100%上班。

5.家具店、金店、電子和電器店、文具店和書店、寵物店、五金店

業者必須一天進行3次的消毒和清潔工作，鼓勵使用搓手液，必須確保店內的顧客保持1公尺距離、限制同一時間在店內的顧客人數。

業者可以鼓勵員工和顧客在店內時戴口罩，必須為他們測量和記錄體溫，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

這些商店的營業時間可從上午9時至晚上9時，而開放讓顧客進入的時間則是上午10時至晚上8時，員工可以100%上班。

6.修車廠和零件商

業者必須一天進行3次的消毒和清潔工作，鼓勵使用搓手液，必須確保店內的顧客保持1公尺距離、限制同一時間在店內的顧客人數。

業者可以鼓勵員工和顧客在店內時戴口罩，必須為他們測量和記錄體溫，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

業者可以鼓勵員工和顧客在店內時戴口罩，必須為他們測量和記錄體溫，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

修車廠和零件商的營業時間可從上午7時至晚上9時，而開放讓顧客進入的時間則是上午8時至晚上9時，員工可以100%上班。

7.眼鏡店

業者必須一天進行3次的消毒和清潔工作，鼓勵使用搓手液，必須確保店內的顧客保持1公尺距離、限制同一時間在店內的顧客人數。

業者可以鼓勵員工和顧客在店內時戴口罩，必須為他們測量和記錄體溫，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

眼鏡店的營業時間可從上午9時至晚上9時，而開放讓顧客進入的時間則是上午10時至晚上8時，員工可以100%上班。

8.油站

業者必須一天進行3次的消毒和清潔工作，添油泵必須經常消毒。

業者必須成立抗疫回應行動委員會，負責處理冠病病例的各種程序。

業者可以鼓勵使用搓手液，必須確保店內的顧客保持1公尺距離、限制同一時間在店內的顧客人數。

業者可以鼓勵員工和顧客在店內時戴口罩，必須為他們測量和記錄體溫，鼓勵顧客采用無需接觸的電子付費方式。

油站的營業和開放時間由各州政府和地方政府規定，員工可以100%上班。