滯留柔5大學 553學生返抵柔甲

（新山1日訊）柔佛州衛生及環境委員會主席阿威雅指出，滯留在全柔5所高等學府的553名學生，昨晚從柔南被送回位於全柔及馬六甲的住家。

他表示，“送學生回家”的活動在5個地點舉行，即馬來西亞工藝大學（UTM）296人、豐盛港工藝學院（Politeknik Mersing）30人、昔加末瑪拉工藝大學（UiTM）39人、馬來西亞敦胡先翁大學（UTHM）175人、巴莪工藝學院（Politeknik Pagoh）13人。

他透露，柔州消防與拯救局在這次的活動中協助展開消毒工作，消毒對象除了553名學生，還包括70輛巴士、小巴士、多用途交通工具及車輛等。

另外，全柔截至昨日（30日）新增3起冠病確診病例，3人皆為從新加坡回國的輸入型病例。

“昨日新增的3宗確診病例，皆在新山的一個隔離中心進行隔離。”

阿威雅今日发文告指出，截至4月30日，全柔的累計確診病例為663宗，死亡病例則維持在18宗；截至昨日，全柔的累計痊愈病例為382宗。

他表示，柔州消防與拯救局目前已在全柔的10個縣屬展開公共場所消毒行動，從3月27日至4月30日，已針對568個地點，即134棟政府大廈、4個宗教場所、319個公共區域及407個其他地點，展開消毒行動。

“自4月29日起，消拯局同時對全柔人民組屋（PPR）、政府組屋進行消毒，目前已完成9個地點的消毒工作。”

針對全柔民眾對行管令的遵守率，他披露，昨日（30日）的遵守率與前日相同，維持在97%。