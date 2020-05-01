國安會：戲院卡拉OK仍禁開

（八打靈再也1日訊）盡管下周一開始幾乎所有經濟領域覆工，但是依然禁止理发店、美发院營業。

根據國家安全理事會網站公布的名單，其他禁止營業的領域包括娛樂休閑活動如戲院、卡拉OK、主題公園、博物館、街頭表演等。

根據名單，拍電影、舉行演唱會、比賽、錄音室內或公共場所的活動也是禁止的。

至於運動方面，禁止有許多觀眾和支持者的比賽（體育場）、所有室內運動（包括健身房）、遊泳池，以及需要肢體接觸的運動如橄欖球、摔角、拳擊、足球、籃球。

其他還有禁止使用酒店如祈禱室、健身房、水療（SPA）、桑拿室（sauna）、酒廊、遊泳池、會議室、研討會禮堂、培訓室、餐館和咖啡廳（自助餐）。

這些被禁止覆工和開業的領域主要都是難以控制情況，同時間會有許多人聚集的場合，有可能讓人暴露在飛沫的風險中。

此外，這些行業或活動難以控制人們的舉止動作，可能會長時間內出現無可避免的密切接觸，或者需要長時間處於狹窄和密閉的空間內。

有關禁止營業或進行活動的名單將會定期更新，根據我國的疫情发展而分階段調整。

禁止的活動如下：

1.娛樂休閑

-戲院、卡拉OK、主題公園、博物館、街頭表演

2.慶典、遊行和聚會

-宗教遊行

-清真寺或宗教場所的宗教聚會

-周年慶典遊行

-開齋節慶典（除了鄰近家庭成員的慶典）

（將會公布開齋節回家慶祝的詳情）

3.大型會議和展覽

-就業展

-婚紗展

-旅遊展

-購物嘉年華

-任何涉及大批人群的會議

4.教育

-開課時的體育課

-課外活動

-任何形式的學校聚會

-任何形式的慶典或超過10個人的活動

5.運動

-有許多觀眾和支持者的比賽（體育場）

-所有室內運動（包括健身房）

-遊泳池

-需要肢體接觸的運動如橄欖球、摔角、拳擊、足球、籃球

6.社交活動

-宴會

-婚宴、周年紀念宴會或其他

7.交通

-郵輪

8.建築物內、建築物外小販中心；建築物內巴剎和建築內外巴剎；零售、飲食百貨店

-禁止同一時間太多人（方圓內最少保持1公尺距離）

-齋戒月市集

-開齋節市集

9.工廠及其他領域附近的員工宿舍（CLQ）

-禁止接待訪客

-禁止一大群人社交和一起運動

-禁止一起祈禱或其他膜拜活動

10,安裝和維修（電梯、手扶梯、爐鍋等）、工地的平頭塔式起重機（tower crane）

-禁止超過10人一起進行工作

11.服裝和服飾店

-禁止修飾衣服

12.洗衣店（尤其是自助洗衣店）

-禁止折疊衣服

13.面對面的講座、研討會、課程、培訓

14.農產品認證活動

15.美发和理发店

16.銀行和財務

-禁止在金融機構或銀行建築物外、或在公共場所進行銷售，直至另行公布為止

17.森林管理

-森林觀光

-森林培訓

18.采礦和采石

-爆石需要重新申請

19.園丘和農業

-會客日

-園丘產品銷售

-水果大吃會

-課程、研討會

-農業中心畢業典禮

-農產品拍賣會，如雞、蛋、肉等

20.漁業

-釣魚

-海洋公園、展覽會和水族館

21.創意藝術

-拍電影

-演唱會、比賽、錄音室內或公共場所的活動

22.文化與藝術

-有作者和參觀者交流的展覽

23.旅遊和酒店

-禁止使用酒店如祈禱室、健身房、水療（SPA）、桑拿室、酒廊、遊泳池、會議室、研討會禮堂、培訓室、餐館和咖啡廳（自助餐）