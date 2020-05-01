若疫情再爆发 首相：我國有能力應付

（布城1日訊）首相丹斯里慕尤丁指出，即使重新爆发冠病感染疫情，我國所擁有的人力、床位、隔離中心、藥物和呼吸輔助器、防護設備和檢測實驗室充足，足以應付再度增加的病例。

他說，我國在3月18日開始推出行動管制令，這是史上頭一遭，讓人民留在家裡和居家工作，協助政府抗疫，在大家的努力下，目前已經看到成果，第一項成果就是成功提升公共醫療服務設備處理冠病疫情的能力。

他說，人民必須接受事實，接下來的幾個月相信沒有國家可以確保零確診，因此公共醫療系統必須準備就緒面對任何可能出現的情況。

“因此，我們還是必須提升公共醫療設備，雖然成功控制疫情，但是人民不能鬆懈，人民還是必須繼續保持社交距離、勤洗手、在公共場合戴口罩，一旦出現癥狀就要看醫生。”

他指出，我國的疫情綠區比紅區多，這也是大家自律的成果，應該盡快盡所能繼續努力“綠化”更多地區。

慕尤丁指出，根據衛生部的資料，我國已經符合世界衛生組織所訂立的6項條件，首先是我國已經加緊管制邊界，避免境外輸入的病例。

“其二則是管制行動以減少社區感染；其三是提升醫療設備的能力；其四是保護高風險群如老人、患者和殘疾人士。”

他說，第五項是養成新常態的生活方式，例如不群聚、不寒暄、保持社交距離和戴口罩；第六項則是加強社區管理及保護綠區、培養新常態的活動方式。

慕尤丁指出，由於冠病疫情，今年的勞動節不一樣，沒有大型聚會，根據全球的趨勢，預料疫情將會繼續延續，不會在短期內結束。

“雖然無法全國歡慶勞動節，但是政府還是珍惜在公私領域的勞動人民所作出的貢獻和犧牲。”