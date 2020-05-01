行動管制令落實至今 首相：國家損失630億

（布城1日訊）首相丹斯里慕尤丁說，我國落實行動管制令迄今已損失630億令吉，如果限行令延長一個月，損失總計980億令吉。

他解釋，我國在行管令期間每天面對約24億令吉損失，如果行管令延長一個月，我國面對的損失將增加350億令吉。

慕尤丁今早透過電視直播发表勞動節獻詞時說，如果經濟活動停擺，意味著我國收入隨之停擺，政府沒有稅收，經濟和工業不能发展，而最重要的是，需避免公司停業和員工失業。

他指出，由於仍有冠狀病毒病感染風險，加上一些國家宣布解封後病例增加，他與經濟行動理事會、國家安全理事會和內閣商討後認為，我國必須在恢覆國家經濟和遏制冠病蔓延取得平衡。

因此，他說，在衛生部的數據及世界衛生組織建議的措施下，政府決定謹慎開放經濟領域。

慕尤丁說，政府了解在行管令已執行約兩個月，人民想要回到工作崗位，公司也想要恢覆營業，如果執行行管令太久，人民的收入和經濟狀況都會受影響。

他說，政府有6項階段性的清晰計劃應對冠病疫情及其對經濟的影響，第一階段是執行行管令控制新冠蔓延，第二是通過關懷人民刺激經濟配套提升人民和國家經濟應對。

他指出，第三階段是逐步重啟經濟，第四階段是執行經濟恢覆措施，以應對新常態，第五階段是全面加強經濟以持續发展，第六階段是重整經濟結構，讓國家和人民邁向新常態。

慕尤丁說，我國如今要開始執行第三階段，即在控制和謹慎方式下，逐步重啟經濟活動。

勞動節不忘感謝前線人員

適逢國際勞動節日，慕尤丁也不忘向所有處在最前線提供服務的人員，包括醫生，護士，軍警，志願警衛局（RELA）成員，移民局官員，民防部隊，大馬海事執法機構（APMM）福利部以及所有來自公共和私營部門的員工表示最深切的謝意。

他所有員工和雇主都需遵守1955年的勞工法令、1966年公司法令以及人力資源部的相關勞工法令。

他指出，人力資源部发布了有關在行動管制令期間，勞資雙方協商一致，有關支付全額薪資，有薪病假，工人進行隔離，無薪假期替代方案和減薪的指南。

因此，雇主和職員需向人力資源部查詢有關指南，確保雙方的福利受到保障。

慕尤丁促請雇主遵守相關準則，以防疫情在工作場所蔓延，尤其是涉及檢疫，病假和解雇的相關準則。

“雇主可以采取合理措施，包括限制加班以及減少工作天數，避免因為疫情原因而解雇員工。”

他說，員工和雇主都應該適應疫情導致的新工作常態。