微企3000令吉特別撥款 若獲批6月匯入銀行戶口

（八打靈再也1日訊）微型企業即日起至5月15日可以上網申請3000令吉特別撥款（GKP），如果獲批，當局會在6月匯款入申請人的銀行戶口。

根據常見問答，申請人必須是大馬公民，企業的年收入少於30萬令吉，員工數量少於5人（不包括老板），在2019年12月31日前已經和內陸稅收局或大馬公司委員會（SSM）或地方政府註冊，三者中有註冊其一即可。

此外，有關企業在申請時仍處於營業狀態。

申請人可以通過https://gkp.hasil.gov.my/ 申請。如果申請被批準，錢會在6月匯進申請人的銀行戶口，申請人必須確認該銀行戶口處於活躍狀態。

常見問題：

一、什麼是PRIHATIN特別撥款（GKP）？

這項撥款是一次性的現金援助，符合資格的微型企業可獲得3000令吉的撥款，減輕他們在受到冠病疫情沖擊時的財務負擔。

二、何者有資格申請？

申請條件如下：

-申請人必須是大馬公民

-企業年收入少於30萬令吉

-員工數量少於5人，不包括老板

-於2019年12月31日前已經向內陸稅收局或大馬公司委員會（SSM）或地方政府註冊

-在申請時仍處於營業狀態

-申請資料會由財政部委任的相關機構交叉審核

三、這筆特別撥款是多少錢？

這是一次性發放3000令吉的撥款。

四、如何申請？

申請者可以通過內陸稅收局負責的網站提出申請（https://gkp.hasil.gov.my），不接受人手處理（secara manual）的方式提出申請。

五、何時可以開始申請？

從5月1日起至15日。

六、何時知道申請結果？

申請人可以在6月第一周檢查申請結果。

七、我已經有向SSM和地方政府註冊，但是沒有向內陸稅收局註冊，我可以申請嗎？

可以。申請人只需在網上申請時填寫商業註冊的資料即可。

八、何時匯入撥款？

預料在6月匯入。

九、撥款會通過什麼方式匯入？

有關撥款將會匯入符合資格的申請人銀行戶頭，該銀行戶頭必須處於活躍的狀態。