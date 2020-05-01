國行澄清 沒取消延遲償還貸償計劃

（吉隆坡1日訊）國家銀行今日澄清，國行並沒有取消有關分期付款和固定利率伊斯蘭融資延遲償還貸償計劃，只是多了一個額外步驟。

國行在常見問答錄中指出，這兩類貸款者其實毋需申請展延償還貸款，客戶只要完成一些文件上的手續，讓暫緩貸款具有法律約束力。

“分期付款和固定利率伊斯蘭融資的客戶仍可自動享有長達6個月的暫緩還貸，只是如今多了一個必須遵守1967年《租購法》程序要求和伊斯蘭教義的額外步驟。”

國行指出，這項額外步驟對分期付款和固定利率伊斯蘭融資的客戶來說是無可避免的，他們必須在延遲還貸的貸款或融資協議中，列入出現變動的付款時間表和/或金額。

國行指出，享有延遲償還分期付款和固定利率伊斯蘭融資的借貸者或客戶的條件和延遲還貸的期限不變，即從4月1日起至9月30日，為期6個月。

“在固定利率伊斯蘭融資方面，若需要擬定新協議，銀行機構不允許向客戶徵收額外費用，包括法律費用。”

國行指出，其他貸款或融資不受此影嚮，因為這些貸款不受限於租購法或伊斯蘭教義。不過，在延遲還貸期間，貸款利息或利潤將會隨之增加，貸款者在恢複還貸後需要償還這些利息。

國行也對昨日宣布有關分期付款和固定利率伊斯蘭融資延遲還貸程序上的改變所引起的混亂和焦慮表示遺憾。

“我們真誠地對這一項宣布可能帶來的困惑和焦慮表示遺憾。”

國家銀行昨日宣布，從2020年5月1日起，銀行機構將會透過短訊、電子郵件或掛號信方式，通知貸款者完成暫緩還貸款所需的必要步驟和詳細信息，包括修改後的付款時間表以及任何付款金額變化。