15高級警官調升 斯里古瑪升首席助理總監

（八打靈再也1日訊）警隊公布15名高級警官調職或升職，其中來自全國警察內部安全及公共秩序部特別行動隊的斯里古瑪高級助理總監，調升為該部首席助理總監（行動）。

武吉阿曼全國警察總部企業及通訊組主任阿斯瑪華蒂发文告公布調升名單，其中包括：

●拉溫達助理總監（全國警察毒品罪案調查部第一區助理總監（情報）），調任為全國警察行政部行政組。

●阿都拉迪助理總監（全國警察行政部行政組），調升為雪蘭莪州毒品罪案調查組主任。

●莫哈末巴仄里助理總監（沙巴州內部安全及公共秩序組第4區水警指揮官），調任為沙巴東部保安指揮行動中心副主任（三）。

●弗西南助理總監（沙巴東區保安指揮行動中心副主任（三）），調升為全國警察內部安全及公共秩序部水警組副指揮官（行動/情報）。

●莫哈末阿立助理總監（吉隆坡防範罪案及社區安全組副主任（策劃策略）），調升為森美蘭州防範罪案及社區安全組主任。

●沙末助理總監（森美蘭州防範罪案及社區安全組主任），則與莫哈末阿立對調職位。

●莫哈末阿瑪助理總監（全國警察廉潔及標準執行部助理總監（情報/行動）），調任為該部助理總監（行政管理/普通警務）。

●山蘇助理總監（全國警察廉潔及標準執行部助理總監（投訴管理）），調任為該部助理總監（情報/行動）。

●孫達仁甘助理總監（雪蘭莪州毒品罪案調查組主任），調升為全國警察毒品罪案調查部第1區助理總監（情報）。

以上警官調職行動，將在今年6月1日生效。