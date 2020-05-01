世衛列6準則 大馬未夠條件解封

（倫敦30日綜合電）根據牛津大學4月23日發表的一項報告，根據世界衛生組織的6項結束宵禁/行動管制的條件，世界上僅有10個國家或地區符合所有4項被調查研究的條件可以重新開放經濟，其中大馬僅符合被研究的4項中的2項條件，因此暫時不建議立即解封。

這項報告呼籲各國政府聽取專業建議和科學數據，在解除封鎖措施上持更謹慎的態度。

世衛早前將就解除防疫措施更新指引，當中有6項準則，即疫情是否受控；衛生醫療體係是否有能力追踪、檢測、隔離每宗個案，追踪所有接觸者；工作間、學校及其他人群聚集場所是否已採取預防措施；以及輸入病例風險是否已受控等。

根據報告，符合世衛解禁準則的國家或地區包括越南、千里達與多巴哥、哥斯達黎加、韓國、貝里茲、香港、紐西蘭、斯洛文尼亞、約旦和巴巴多斯。

牛津大學和布拉瓦特尼克政府學院聯合進行的一項研究表明，根據世衛組織關於解除防疫措施指引，大馬還沒有完全做好準備解除行動限制令（MCO）和重新開放其經濟。報告指出，大馬在控制疫情擴散和通過檢測發現疾病、並有效隔離確診病患方面表現欠佳，但在另兩個準則（管理疾病傳播的風險和公眾參與）方面則可圈可點。

報告指出，在重開經濟前進行前必須採取的一系列的措施，當中包括確保我們的衛生設施和衛生保健勞力足以應付經濟重開後可能出現的另一個疫情高峰期、增加病毒測試、對重返工作崗位的民眾進行大規模測試、確保工作場所保持衛生和採取預防措施實施，以及有效的追踪患者。