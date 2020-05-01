中小微企3千援金 501起開放申請

（吉隆坡30日訊）內陸稅收局指出，政府推出的“關懷特別補助金”（GKP）將於5月1日上午9時開放申請，這項計劃預料將能讓全國將近70萬名中小型企業（PKS）和微型企業受惠。

該局發文告說，這項計劃也是為中小型企業和微型企業提供一次性3000令吉的援助金，以減輕他們在行動管制令期間所面對的經濟負擔。

文告表示，該局的客服專線及HASiL Care熱線，03-8911 1000和03-8911 1100（國外）於5月1日和2日將繼續運作，運作時間是從上午9時至下午4時30分。

文告說，任何有關稅收局服務或稅務問題的詢問及意見，皆可通過以下方式傳達至稅收局：HASiL Care Line熱線（03-8911 1000）、HASiL Live Chat；填寫內陸稅收局官網的反饋表（https://maklumbalaspelanggan.hasil.gov.my/MaklumBalas/ms-my/）及內陸稅收局的官方臉書（https://www.facebook.com/LHDNM）及推特（https:// twitter.com/LHDNMofficial）。

欲知有關在行管令期間的稅務處理詳情，可瀏覽稅收局的官網（www.hasil.gov.my）或點擊常見問題（FAQ）的網址（http://www.hasil.gov.my/ pdf/pdfam/FAQ_GKP_1.pdf）。