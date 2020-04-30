首相勞動節演說料有好消息 准戶外運動 更多領域復工

（吉隆坡30日訊）由於國內新冠病毒疫情有趨緩的跡象，政府近日已逐步放寬行動管制令的限制方式，隨著當局允許民眾2人共車並結伴出門，據悉，政府接下來也將允許民眾到戶外進行“少人運動”，如打羽球、網球、跑步和騎腳車等，至於多人運動如踢足球則一律被禁止。

消息指出，首相丹斯里慕尤丁將於週五早上11點發表勞動節獻詞時，針對上述事項詳細宣佈。

與此同時，預料首相也將宣佈放寬行管令的一些管制，並允許更多經濟領域復業。

《當今大馬》一則報導指出，獲准重新營業的公司須遵守衛生部設下的防範冠病疫情指南，包括測量員工體溫、檢查是否有癥狀和保持社交距離等，否則將受促關閉。

據悉，雖然疫情漸好轉，但政府現階段仍無意提早結束第4階段的行管令，而政府也將研究和根據疫情的最新發展來放寬限制。

“政府希望，隨著更多領域復工後，讓上下遊業者，包括零件供應等業者開工，以逐步恢復國家經濟。”

續禁娛樂場所復工 學校或在6月復課

消息稱，政府近日將允許復工的領域不包括休閒性質的服務。

“娛樂場所如戲院、酒吧和夜總會仍不被允許營運。”

此外，學校近期內也無望復課。

“這仍需要更詳細討論，政府想再觀察多兩週。他們會聽取所有相關利益者的意見，並擬定復課的標準作業程序。因此，學校很可能只會在6月初或中才復課。”

政府是於3月18日起實施行管令，所有學校和大部分商業場所需關閉，以阻斷新冠病毒的傳播。

過去幾週，大馬的新增確診病例已持續減少，患者的康復率也提高至69.5%。