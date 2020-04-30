復工後有確診 工廠關閉由衛部接管

（八打靈再也30日訊）工程部高級部長拿督斯里法迪拉說，獲批準營運的工廠或工地在復工後，只要出現一宗新冠病毒確診病例，該工廠或工地就會被暫時關閉。

他於昨晚在國營電視台RTM接受訪問時披露，工廠或工地被關閉後會，將交由衛生部接管，以便當局進行消毒、檢測密切接觸者的工作，這就是鎖定目標的作法，以免疫情蔓延。

“一旦有關工廠或工地被關閉後，若要重開，便得由衛生部作決定，因為有關工廠和工地已被該部接管了。”

“因此，遵守SOP對業者來說很重要，因為這可避免其工廠或工地因出現病例而被關閉的情況，否則，有關業者不但會面對損失，同時，其員工的健康也會受到威脅，甚至影嚮其他社會人士。”

最快明年才有疫苗

詢及在行動管制令結束後，政府對建築業的管制會否松綁的問題時，法迪拉指出，只要還沒有出現冠病疫苗，人人都必須生活在“新常態”中，也就是時時保持社交距離、保持個人衛生，避免再度爆發疫情。

“根據衛生總監拿督諾希山的說法，最快也要明年才會有疫苗，因此，大家在這段期間還是要適應新常態的生活方式。”

此外，民眾也受促撥打工程部熱線1300-88-2432或03-55672777查詢或投訴。

員工需檢測才準復工

工程部高級部長法迪拉說，獲準復工的業者無需先讓員工檢測冠病，即可開始復工，之後再把員工送交社險機構（Perkeso）進行檢測。

“所有復工的員工都必須在進入工作場地前先測量體溫，若有員工出現疑似冠病癥狀，則需要就醫。”

針對有民眾指社險機構替員工檢測的預約已排到兩周之後的問題，他說，這些企業可與社險機構討論，以便當局派出指定的診所人員前往工廠、工地為員工進行檢測。

“我們在會議上曾向人力資源部提出上述建議，我也會就此事與社險機構討論。”

他指出，復工的企業不只是可以選擇讓員工到鄰近的指定診療所接受檢測，同時也可以查看有沒有其他無需大排長龍的診療所。

他說，無論是本地員工或外勞，只要他們不是社險機構的會員，那就無法由該機構進行檢測工作。

“根據世界衛生組織的建議，當局只需向出現癥狀的人士檢測，我們現在進行檢測主要是為了進行研究，而且這可避免在復工後爆發群體感染的情況。”

較早時，國際貿易及工業部規定，所有申請復工的企業必須遵守當局制定的標準作業程序（SOP），包括規定員工須先接受冠病檢測、申請復工的僱主需確保員工在全國逾3000家社險機構衛生診所檢測中心接受檢測，而有關費用將由社險機構承擔。

突擊檢查是否遵守SOP

工程部高級部長法迪拉指出，為了降低冠病擴散的風險，工程部與其他部門將會進行監督與執法行動，包括突擊檢查復工的企業是否遵守SOP的規定、申請遭拒的企業有無偷偷復工，以及在接獲投報後進行調查。

“我們如今猶如在戒嚴的情況下生活，因為我們對抗的病毒是看不見的敵人。”

他指出，違規者可在《1988年傳染病控制及防範法令》、《馬來西亞建築工業發展局法令》下被控，因此，違規者不只是會面對很重的刑罰，同時也可能被列入黑名單、吊銷執照、停工、關閉工程等，屆時，業者蒙受的損失更大。

“負責執法的單位包括房地部屬下的各個地方政府、馬來西亞職業與衛生機構（DOSH）、環境局等，馬來西亞建築工業發展局（CIDB）領導的監督與執法委員會在各州都會分會，再加上各地的公共工程局分局。

他說，主要承包商申請復工時需呈交詳細資料，包括二手承包商的資料，萬一工地出現冠病確診病例，衛生部可根據紀錄和資料追查密切接觸者，避免疫情擴散。