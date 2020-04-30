周一和周四10am至3pm 關丹五金店準開門2天

（關丹30日訊）關丹市議會宣布從5月開始，允許縣內五金店每星期營業兩天，即星期一及星期四，營業時間限制從上午10時開始至下午3時，業者及顧客都必須遵守標準防疫措施。

關丹市議會公關主任諾卡瑪華蒂受詢時披露，這些五金店被允許營業主要為供應及支援建築領域的運作，如五金商品、器材、零件、洋灰等。

同時，坊間也提出對於“五金店(HARDWARE)”定義產生的混淆，因此她重申，只要這家商店的營業執照內所註明的業務類型是“五金店(KEDAI HARDWARE)”，業者就可在有關日期及時間內營業。

職員顧客須守防疫措施

“關丹市內一些商店雖然從業務及外觀上看似五金店，但實際並非如此，如MR.DIY商店的營業執照屬於‘普通商店(Dagangan Am)’；而超級加貝(COWBOY)的營業執照則屬於‘超市(Pasaraya)’，所受到的管制情況都不同。如果漆料專賣店的營業執照屬於五金店，那麼他們也可以一周營業兩天。”

諾卡瑪華蒂也披露，獲得允許營業的五金店，也必須遵守基本的防疫措施，如職員及顧客都必須戴口罩、測量體溫、進行消毒、保持社交距離，業者必須根據商店的規糢，限制進入店里的顧客人數，如一次5人或10人。

劉春：應跟隨中央允全面複工 每周才開門10小時幫助不大

大馬五金機械建材總商會副總會長拿督劉春認為，關丹市議會應該跟隨中央政府的決定，讓包括五金店在內的複工領域，獲得不受時間限制的全面運作，而不是自行決定只批準市內五金店每周只營業兩天。

他說，市議會讓五金店每周只營業兩天，每天營業時間才5小時（從上午10時到下午3時），意味著業者每周只能夠營業10小時，這樣微不足道的營業時間，對業者的幫助不大。

他表示，再加上一些五金同業申請複工被拒，導致很多都在採取觀望的態度，並希望當局能夠進一步放寬五金行業的複工條件和申請。

也是彭亨五金機械商公會執行會務顧問的劉春說，市議會在這方面應該與國際貿易及工業部統一，讓被批準複工的領域，包括五金行業在內不受時間限制情況下全面運作，而不是“綁手綁腳”。

劉春表示，盡管市議會允許市內五金店複業，但業者還是必須向國際貿易及工業部申請，由於關丹目前尚未轉為疫情綠區，導致許多申請被拒。

他說，由於向國際貿易及工業部的複工申請面對被拒，一些業者也在尋求上訴，希望在這方面，當局能夠簡化程序，並放寬條例讓業者複工。

他對國際貿易及工業部宣布讓複工領域全面運作的措施表示支持和歡迎，並希望隨著我國疫情逐步好轉情況下，政府也能夠逐步放寬，讓更多領域複工，以協助商家早日抒困，渡過難關。

他也強調，同包括五金行業在內，所有獲準複工的領域，都必須全面遵守當局所規定的安全作業標準，採取各方面的防疫措施，以公共衛生和人民健康利益為最大考量。

鄭真明：僅五金營業幫助不大 盼相關行業也準全面複工

彭亨五金機械商公會會長鄭真明受詢時披露，他們希望當局允許五金同業及連帶的相關行業獲得全面複工，而不是只允許五金商店一周兩天的有限時間內營業。

“如果只有五金商店營業，但諸如建築業，工廠等都未能複工，同業的營業非常有限，對經濟上的幫助也不大。”

另外，關丹中華總商會署理會長拿督林岡龍受詢時指出，市議會在進入第四階段行動管制令後，開始開放讓五金店一周營業兩天，可以視為當局在隨著本地冠狀病毒病疫情好轉的趨勢下，讓各行業逐步複工的軟著陸措施。

“其實，大家當然希望各行業都能全面複工，但是當下的情況，仍然是沒辦法完全放心經營，雖然市議會只允許五金店一周營業兩天，這也是聊勝於無。即使獲得批準複工了，大家依然必須嚴格根據標準作業指南，做好一切防疫措施，保障僱員及顧客的安全。”

關丹五金商潘昭銀則披露，即使市議會允許五金店一周營業兩天，不過，如果複工的商家需要按照貿工部開出的條件，包括一旦員工或顧客感染冠病，僱主需承擔所有醫療費用，這風險不值得，也並非所有同業都承擔得起。

“這風險及後果太大了，在疫情未完全脫離危險前，我們也不敢冒然開店營業。”