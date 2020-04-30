魏家祥：後疫情時期 經濟健康需找平衡點

（吉隆坡30日訊）交通部長拿督斯里魏家祥說，雖然我國已進入“後疫情時期”，但在國家經濟及國民健康之間，政府還是必須找一個平衡點，否則將導致國家陷入萬劫不復的深淵。

他說，政府已進一步放寬複工領域，以循次漸進地恢複國家經濟，但為了最大程度降低感染新冠肺炎的風險，各行各業必須採取防疫措施。

他於今日在臉書發表的勞動節獻詞中，也對所有在疫情期間仍在前線提供服務的人員表示感激。

他指出，自政府於3月18日實施行動管制令後，士農工商等主要領域都受到嚴厲的管制，絕大部分人民必須留在家里，不能外出工作。

“但是，一些基本服務領域，例如軍警人員、醫護人員、運輸人員、公交員工、機場工作人員及外送服務員等，每日風雨不改地上班，服務大眾。我也一樣，每日到交通部上班。”

魏家祥說，隨著每日新增案例明顯地下降，我國的疫情已逐漸邁入複蘇期，前線執勤人員可是居功不少。

“與此同時，我們也不能忘了一直在默默付出，每天安守本分的各關鍵領域的工作者。不管晴天或是雨天，黑夜或白晝，他們依然站穩崗位，為民服務。我謹此感謝您們的貢獻，為國家辛勞付出與奉獻。”

他說，今年勞動節適逢“後疫情時期”，惟國人也應該視當前的危機為轉機，思考如何應對“後疫情時期”所帶來的考驗和改變，適應新常態，並且逐步將業務數字化及自動化。