慈濟捐贈1500防護裝備 馬大醫藥中心院長感激

（吉隆坡30日訊）雪隆慈濟志工為馬大醫藥中心送上1000件醫用頭套以及500件全身防護衣，持續奮力護航抗疫前線。

自新冠肺炎疫情爆發以來，慈濟志工便為各醫院和診所提供醫療裝備、蔬食便當等；跟著於4月26日捐贈了1000件全身防護衣、1300片三層防護醫用口罩、500雙丁腈手套以及140片N95口罩給吉隆坡中央醫院。

馬大醫藥中心院長東姑卡馬魯沙曼對慈濟的捐獻表示感激。

“總體而言，慈濟基金會算是馬大醫藥中心的朋友，我們樂見這些活動，不僅是此次行動，累積出了我們可以為全人類，特別是病患，共同努力的方式。”

他表示，疫情目前看來好轉許多，但不排除行動管制令結束後，會有下一波疫情的可能，而慈濟所提供的醫療裝備，能讓院方為未來做出更好的準備。

此外，東姑卡馬魯沙曼也感恩慈濟志工奉獻時間給予援助，讓許多人可以得到幫助。

慈濟基金會對醫護人員的體恤，亦讓親自接收物資的吉隆坡中央醫院院長拿督赫里克科雷深受感動。

“這些物資或許微小，但重要的是那一份心意，它讓我們感受到我們做著的，是人民所需要的。”

至今，馬來西亞慈濟基金會共助援了全馬近1800家機構，其中包括醫院、診所、馬來西亞皇家警察等單位，以及逾1萬700戶弱勢家庭。志工發動的防護面罩和隔離衣制作，以及蔬食便當供應，也依然持續在進行中。

面對疫情，慈濟志工盡心付出，堅定作為前線人員的後盾，惟願一切盡早結束。這一份支持力量，期盼也有您的一份愛心捐獻。歡迎嚮應慈濟線上捐款，網站https://www.tzuchi.my/en/donate-covid19。