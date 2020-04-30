4區域分5批起程 霹7千大專生回家了

（江沙30日訊）霹靂州約7000名滯留校園的大專生，今日開始終於可以分批搭巴士回家了！

霹州8所大專院校將從4月30日起根據西馬4個區域分5批返回家鄉，江沙蘇丹阿茲蘭沙大學108名學生今日率先搭乘校方安排好的巴士回鄉。今日獲準返鄉的學生都是居住在州內各地，外州學生則於明日起獲準陸續返鄉，惟家鄉處於疫情紅區的學生只能留在校園確保安全。

根據了解，家鄉位於中馬（雪隆）的學生將從5月1日啓程、北馬5月4日、南馬5月7日及東海岸5月9日，學生離開校園前得接受醫護人員檢查身體及獲得警方通行證，否則不獲準登上校方安排好的巴士返鄉。每輛巴士只能搭乘20名學生，即每名學生“獨霸”2個座位。

江沙消拯員也來到現場為負責載送學生的7輛巴士及2輛客貨車消毒，除此學生的行李也得經過消毒後才能拿上巴士。

掌管教育事務的霹州行政議員拉茲曼今日來到蘇丹阿茲蘭沙大學為返鄉學生送行打氣，他過後在記者會上表示，返回州內家鄉的學生都會安排在白天啓程，跨州學生則會安排在晚上出發。

只準綠區返回綠區

他強調，目前只能綠區返回綠區，綠區返回紅區或相反都是不被允許的。這項返鄉計劃都是由高等教育部負責統籌，霹州政府只是負責監督及提供學生各種援助包括食物供應。

“至於那些留校學生，當局將繼續供應食物，在行管期間霹州政府撥款20萬令吉充留校學生食物經費。”

同時，蘇丹阿茲蘭沙大學副校長拿督旺沙比利透露，除了今日有108名學生回家外，未來數天還有300多名學生需要跨州返鄉。

該校有95名學生選擇繼續留校，除了部分學生的家鄉處於紅區外，其他學生覺得學校網絡設備比家鄉優越，因此寧願留校方便線上上課。目前校方已經推行線上上課，學生可選擇在家里或者留校繼續學習。

國家天災委員會已經授權各警區主任為回鄉計劃協調人，學生必須來到警局，再獲得警方通行證後才能乘搭有關單位安排好的交通工具回各自家鄉。

滯留校園大專生分布人數

1）蘇丹依德利斯師範大學=3690人

2）斯里依斯幹達瑪拉工藝大學=447人

3）打巴瑪拉工藝大學=189人

4）蘇丹阿茲蘭沙大學=108人（宿舍）、636人（租房）

5）蘇丹阿茲蘭沙工藝學院=60人（租房）

6）翁姑奧瑪工藝學院=80人（宿舍）、500人（租房）

7）端洛國油大學=1700人（包括外國學生）

8）紅土坎吉隆坡大學分院=110人（宿舍）、20人（租房）

9)峇眼色海社區學院=4人

10）貞德洛社區學院=2人