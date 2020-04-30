318管制令以來 國人出現高度負面情緒

（吉隆坡30日訊）“The Centre”智囊團指出，研究發現，自3月18日落實行動管制令以來，大馬人之中出現高水平的負面情緒。

根據《馬新社》報道，智囊團針對住宅和人口擁擠以及行動管制令期間住戶心理健康狀況的調查顯示，48%的受訪者表示焦慮、抑鬱的受訪者有45%以及不同程度壓力的則占34%；該調查是在2020年4月5日至4月10日期間，通過在線進行。

報道指出，在這些人當中，有22%的受訪者面對嚴重和極重的焦慮，分別有20%和15%的人感到抑鬱和壓力。

“很遺憾的是，我們無法找到國家水平的‘正常情況’基準比例來與這些比例進行比較。”

“但是，缺少基準並不能使馬來西亞人在行動管制期間，所經歷的嚴重負面情緒變得無效。”

報道指出，在有關的調查中，“The Centre”智囊團收集了1103個回應，其中有19個由於具有重複性和異常而被拒絕，從而使智囊團獲得的回應數量為1084個。

“關於居住地區的調查部分，有57%的受訪者表示居住在城市環境中，其餘43%的受訪者則居住在郊區和農村地區。”

報道說，在住宅方面，根據調查報告，有48%的人住在排屋，接著是22%的人住在公寓，以及3%的人住在廉價房屋。

“整體來說，與居住在其他類型住宅的居民相比，住在廉價房屋的居民正遭受著更高程度的抑鬱，焦慮和壓力。”

此外，報道也說，和那些與別人同住的人相比，單身者經?的負面情緒要高得多，而居住在單人住房者，有54%的人有抑鬱的跡象，接著是50%和37%的人分別有焦慮和壓力的跡象。

“心理健康對經濟有重大影嚮，馬來西亞RELATE最近進行的一項研究表明，在2018年，員工的精神健康問題估計耗資140億令吉，占國內生產總值的1%。”

此外，值得註意的是，與男性（14%，15%和10%）相比，有關的調查發現女性出現嚴重或極嚴重抑鬱、焦慮和壓力跡象的比例較高，分別為21%、26%和18%。

報道指出，在壓力和焦慮方面，男女之間的差異更明顯，分別有38%和48%的婦女表示經歷了這兩種負面情緒，而男子則分別為25%和38%。