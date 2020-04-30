確保飛機狀態良好 航班休眠 工程師無休

（八打靈再也30日訊）自3月下旬以來，亞航集團旗下282架巴士客機的大部分就一直停靠在亞洲各國的機場內。亞航集團工程部主管班亞（Banyat Hansakul）說，雖然飛機處於“休眠”的狀態，但在這期間依然需要做大量的機械維護工作。

“我們的工程師必須確保在飛機隨時再次起飛時處於良好的狀態。”

班亞在亞航發布的飛機保養故事中說，工程師每天都會巡查所有飛機，檢查是否有技術異常，例如機油或液壓油的洩露，以及確保外露設備上始終完好被遮蓋。

他說，由於飛機大部分時間處於靜止狀態，除了日常巡查，還需要定期沖洗如皮托管等數據感應裝置、機身外其他系統零件，以確保不會堆積殘留物。

防止蜂鳥機上築巢

“日常巡查非常重要，因為除了天氣變化，我們永遠不會知道大自然會帶來什麼意外驚喜。例如，航班於3月宣布進入休眠狀態後不久，我的工程師團隊就在停泊於泰國曼穀廊曼國際機場的A330客機的機翼下發現一個鳥巢。”

他說，鳥、蜜蜂或是其他昆蟲會在停飛的飛機上築巢，這也是世界上所有航空公司面對的問題，因此這並非罕見。“我們即刻聯系有關部門協助，將‘不速之客’安全帶離飛機，而在這過程中沒有動物受到傷害。”

另外，為了確保長時間施加在飛機降落架輪胎上的壓力不會造成任何扁平現象，班亞透露，飛機必須定時被前後牽引或頂起並運轉，以讓輪胎得以釋放壓力。

“工程師還必須根據《飛機維護手冊》（AMM）列出的時間表，定期發動飛機引擎及輔助動力裝置（APU），以維持引擎的健康狀態。”

他指出，飛機長時間停靠地面的準備工作也包括調整飛機的一些設置，例如斷開電池、激活“排氣糢式”（Ditching Mode）以關閉飛機的空氣閥與其他進氣口（讓外在空氣不能進入機艙）、關閉空氣數據感應器及機窗加熱系統，以防止遮蓋物的融化等等。

“對每天運營數百趟航班的航空集團而言，機隊的這種休眠也為機艙的深度清潔與保養提供了難得的機會。”

他說，機艙中所有可移動的面板都被打開並徹底清潔，包括機艙壁面板、廚房（機艙乘員準備食物的“廚房”）、洗手間、甚至座艙頂上的面板。地毯與簾布也被送洗，而機艙內的所有表面（如椅子扶手與和托盤桌）都以高質消毒劑擦拭。

班亞坦言，維護一支龐大的機隊絕對不是件容易的事，即使在這些飛機停飛期間也需要全天候地工作，並需要工程師團隊和地面團隊進行謹慎的協調。

但短暫的休整是為了前往更遠的前方。班亞說，待疫情結束後，亞航將做好一切再次運載乘客的準備，同時確保客機安全並得到良好維護，這是至關重要的。

機場不夠位 飛機停放貨運航站

班亞透露，亞航最大的區域樞紐是吉隆坡和曼穀，但即使是吉隆坡第二國際機場及和廊曼國際機場，也沒有足夠的停機位來容納亞航的所有飛機。

“因此，在吉隆坡，我們決定將部分飛機停放在貨運航站點，代替我們常規的運營基地吉隆坡第二國際機場；而在曼穀，即使我們已經將部分飛機停在機場臨時調配作為停機位的滑行道上，空間仍然不夠。”

“經過深思熟慮，公司決定將一些飛機移至附近的機場，例如普吉島國際機場及烏塔堡羅勇─芭堤雅國際機場。”

班亞說，公司還必須確認每架飛機的停放時間，因為停放時長的不同，對應的維護措施是不同的，分別區分在停放時間少於一個月的飛機、停放時間介於1個月到6個月之間的飛機以及停放6個月到一年的飛機。

“我們大多數飛機的停放時間屬於第一與第二區間內，同時需要保證每個航站點都維持少量處於營運狀態的飛機，以支持疫情期間臨時的人道主義援助、防護物資運輸或包機的業務。”

班亞說，在落實每架飛機的停放位置與停放時間之後，便進入了工作強度最大的一步，即是遮蓋暴露在外的飛機設備與器材。

“飛機機身的任何縫隙處或裸露的設備必須使用飛機制造商認可的遮蓋物進行遮蓋，以保護其免受灰塵、昆蟲、鳥類或任何其他異物的侵害而損壞，包括引擎、輔助動力裝置的入口與出口、數據感應器（例如皮托管或任何在機身上可見類似天線的管狀物），並取決於著陸時間，甚至連飛機起落架也需要套上防護套以防止腐蝕。”