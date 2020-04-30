美臨床試驗 瑞德西韋康復速度快31％

（華盛頓30日訊）新冠肺炎至今未有特效藥，醫學界正致力尋找最佳的治療方法。以美國為首的一項大型臨床試驗昨天公布結果，顯示新冠肺炎患者使用抗伊波拉病毒藥物“瑞德西韋”（Remdesivir）後加速康復。惟中國臨床試驗負責人同日在醫學期刊《刺針》刊登的論文卻指出，“瑞德西韋”對重症患者沒有顯著成效，相反的結果為能否對症下藥增添不確定性。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）發布聲明指，新冠肺炎患者使用美國藥廠吉利德科學公司研發的“瑞德西韋”，康復速度比使用安慰劑的患者快31%；用“瑞德西韋”治療的康復時間中位數為11天，用安慰劑的則為15天。研究結果亦顯示，使用“瑞德西韋”的患者死亡率較低，約為8%，用安慰劑的則為11.6%。這項試驗自2月21日展開，來自美國47地及歐亞21國的1063人參與。

美國抗疫專責小組成員、過敏與感染疾病中心主管福奇向媒體表示：“此結果顯示，瑞德西韋在減少康復所需時間上，有明確、顯著及正面的效果。盡管改善31%不像100%那樣吸引，但仍是一次非常重要的概念驗證，證明有藥物可抵擋這種病毒。”他形容這是一個甚好的消息，為如何治療新冠肺炎定下新標準。

美國總統特朗普亦表示，希望美國食品及藥物管理局(FDA)，盡快審批“瑞德西韋”用作治療新冠肺炎，但強調一切以安全為先。

特朗普要求FDA快披

與此同時，《刺針》同日在網上刊出由中日友好醫院副院長曹彬教授和北京協和醫學院院校長王辰院士所寫的論文，公布在中國武漢進行、“瑞德西韋”針對新冠肺炎的全球首個隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心臨床試驗結果。結果顯示與安慰劑相比，使用“瑞德西韋”治療重症住院患者，未有加快其康復速度或降低死亡率。

中國則指成效不彰

該研究有武漢市10所醫院共237名成年病人參與，他們於今年2月6日至3月12日期間住院，經實驗室確認為重症。由於新冠肺炎疫情已在中國放緩，這項試驗在招募志願者方面遇到困難，最終提前結束，但研究人員認為應進行更多試驗。有分析指，中美兩個瑞德西韋的試驗結果不一，凸顯科學家在疫情期間尋找有效療法所面臨的挑戰。

不延長社交距離指引 特朗普下週趴趴走

美國總統特朗普表示，不會延長周四屆滿的全國保持社交距離指引。有關社交距離指引於3月中公布後，實施了15天後再延長30天，周四屆滿。

特朗普表示，下週重啟各州之間的出行，前往亞利桑那州視察，以及期望未來數月重新舉行大型造勢集會。他認為，盡管新冠肺炎疫苗未有出現，但民眾生活仍要恢復正常，即是衛生專家所言的新常態

指中國阻止他連任

特朗普表示，中國處理疫情的手法，顯示北京正用盡一切方法，令他在11月的大選中無法連任。

特朗普接受路透社採訪時批評，部分中國官員不斷地利用公共關係來營造他們無辜的形象。針對中國應對疫情的手法，他正考慮不同的選項向中方採取行動，形容自己“可以做很多事情”，但未有指明會在中美貿易戰或債務減記上作出措舉。

特朗普多次就疫情批評中國，形容世衛是中國的喉舌，已要求情報部門調查中國及世衛有否隱瞞疫情，認為美國被中方誤導，中方未有全盤公布疫情資訊。

特朗普又說，相信中國想民主黨的候選人、前副總統拜登在大選中勝出，以緩解華府在貿易和其他問題上向中國施壓的情況。