美公佈特別301報告 中連16年列優先觀察 淘寶續登惡名市場榜

（華盛頓30日訊）美國貿易代表署（USTR）周三發布年度《特別301報告》及惡名市場榜，中國連續16年被列入“優先觀察”名單。USTR明確指出，中國需要進行結構性的改革，來提升對知識產權的保護，並停止強迫外資技術轉讓。阿里巴巴旗下的淘寶網，與敦煌網、拚多多等網上商店則繼續被美國列入《假冒和盜版惡名市場報告》。

《特別301報告》指，總計33個國家被列入觀察名單，其中10國被列入“優先觀察”，分別為阿爾及利亞、阿根廷、智利、中國、印度、印尼、俄羅斯、沙地阿拉伯、烏克蘭和委內瑞拉。

另外，巴巴多斯、玻利維亞、巴西、加拿大、哥倫比亞、多米尼加、厄瓜多爾、埃及、危地馬拉、科威特、黎巴嫩、墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭、秘魯、羅馬尼亞、泰國、千里達與多巴哥、土耳其、土庫曼、阿聯酋、烏茲別克和越南等則在觀察名單中。

印度 印尼也在優先觀察

針對被列入名單的貿易國家，USTR將加強雙邊合作以解決知識產權問題，如果該等國家未能解決美國提出的知識產權問題，USTR將採取適當的行動，包括根據《貿易法》第301條、世界貿易組織（WTO），或其他貿易協議的爭端解決程序採取法律行動。

假貨問題嚴重

至於《假冒和盜版惡名市場報告》，USTR列舉38個網上市場及34個實體市場，指它們涉及從事或推動假冒商標及侵犯版權行為，打擊創新及美國人在外國市場的知識產權，損害美國經濟，估計全球進口商品中有總值5000億美元（約2.1兆令吉）商品是冒牌貨。

報告把中國的敦煌網、拚多多、淘寶網，以及廣東省的多個實體市場列入“惡名市場”，並指“淘寶網仍然是中國最大的假冒產品銷售來源之一。”淘寶網母公司阿里巴巴的發言人回應指，公司會繼續擴大及加強打擊假貨的項目。

此外，USTR指收到美國企業投訴全球網購巨頭亞馬遜，移除假貨的程序漫長而繁鎖，所以把亞馬遜在加拿大、法國、德國、英國、印度的海外網購平台列入惡名市場。亞馬遜發表聲明表示強烈不滿報告的指控，直指這純粹是政治行動，是美國總統特朗普政府利用華府處理與亞馬遜私人恩怨的又一力證。